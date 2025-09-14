Influencer mexicano pierde casi 2 millones apostando en la pelea de 'Canelo' Álvarez

Las Vegas, Estados Unidos.- A pesar de que ya pasaron varias horas desde la pelea entre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terrence Crawford, las decepciones entre sus fanáticos persisten tras la derrota del mexicano ante el campeón mundial en la división de peso supermediano. Incluso hay quienes consideran que Álvarez Barragán debería retirarse de los cuadriláteros.

Sin embargo, Paulo Chavira, influencer y tipster mexicano, se ha convertido en uno de los casos que más ha sorprendido a los usuarios en redes sociales, pues el joven apostó antes de la pelea 100 mil dólares (casi 2 millones de pesos), monto que, por supuesto, perdió cuando Crawford fue declarado vencedor. El creador de contenido, en un video que circula en redes, confesó que era la mayor cantidad que había arriesgado desde que se dedica a esta actividad.

"Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo 100 mil dólares. Este es el proceso para apostar 100 mil dólares, unos dos millones de pesos mexicanos", aseguró Chavira mientras mostraba el ticket. Una vez consumado el resultado, a pesar de la evidente frustración, el joven intentó bromear sobre el asunto a través de su perfil de X (antes Twitter), pidiendo a sus seguidores que lo invitaran a desayunar porque se había quedado sin dinero.

Saúl Álvarez perdió la pelea

De inmediato surgieron las burlas, y parte de su audiencia le comentó que siempre fue evidente que Terrence resultaría ganador, ya que, según los internautas, posee una técnica superior en el ring. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el desafortunado protagonista no ha respondido a ninguno de los comentarios y aparentemente tampoco guarda resentimiento hacia Canelo.

Quien me invita a desayunar



No traigo un quinto — PauloDybola (@PauloChavira) September 14, 2025

"¿Quién me invita a desayunar? Me quedé sin un quinto", escribió Paulo en su plataforma a manera de broma. Entre las respuestas, se encuentran aquellas de quienes se mofan de su mala suerte: "Nada más a ti se te ocurre apostarle a Canelo y ojo… yo soy fan de Canelo, pero la esquina de Canelo es deficiente, Canelo quiso ganar todo con 1-2 golpes, Crawford es un boxeador con un IQ muy alto, muy versátil, y la verdad Canelo no podía hacer nada", comentó @damito2288.

Fuente: Tribuna del Yaqui