Miss Universo México 2025: Conoce a Fátima Bosch, la representante de nuestro país

Zapopan, Jalisco.- México ya tiene representante para el certamen internacional Miss Universo 2025, cuya edición número 74 se llevará a cabo en noviembre en Tailandia. La elección de la joven que formará parte de este proyecto se realizó el pasado 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, donde se reunieron diversas aspirantes en busca de esta oportunidad.

Entre las finalistas estuvieron Alejandra Díaz de León, María Fernanda Vázquez Villalobos, Yoana Gutiérrez Vázquez y Ana Rosario Ramírez Murillo, pero la ganadora fue Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, quien destacó en cada una de las rondas del certamen. En TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber sobre la modelo que podría convertirse en la cuarta mexicana en obtener la corona.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández tiene 25 años, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y también formó parte de la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, así como del Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos. En lo personal, es una firme amante del tenis, disfruta de practicar equitación, escuchar música, pintar y, por supuesto, leer.

Fátima Bosch Fernández

Por ahora, las redes sociales del concurso han compartido varias fotografías donde aparece la modelo con su corona y una banda que acompaña su elegante vestido color menta con detalles dorados. En las imágenes se le puede ver con un fondo oscuro y una radiante sonrisa. En su perfil de Instagram aún no ha expresado cómo se siente tras esta experiencia, pero sí ha compartido las muestras de cariño recibidas por su triunfo.

"Quien llevará con orgullo el nombre de nuestro país hasta Tailandia. Su talento, belleza y determinación son el reflejo de la grandeza de México. ¡Felicidades @fatimaboschfdz! Estamos listos para conquistar el universo contigo", escribió la cuenta de Miss Universe México, publicación que actualmente acumula más de 80 mil 894 me gusta y casi tres mil comentarios felicitando a la tabasqueña. ¿Tú qué opinas de la nueva representante?

