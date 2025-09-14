¿Quién gana HOY la Supervivencia en 'Exatlón México'? Adelanto para este 14 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el sexto episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este domingo 14 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería el próximo eliminado.

La noche de este domingo de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, van a competir por primera vez para hacer un cambio de color en la camiseta, o sea, varios de camiseta negra, pasaran a los blancos y viceversa. Pero eso no es todo, ya que se dice que Ella Bucio podría regresar tras su eliminación a causa de que una de las integrantes saldría por lesión.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, los que darán un retroceso tras su primer avance, y por quinta ocasión en la semana perderían a integrante, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia, sean cómo de costumbre, de los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández.

La Máxima Autoridad, @Antonio_Rosique, siempre nos transporta hasta las tierras de #ExatlónDraft 'El Ascenso' y nos encanta vivir de cerca la competencia. uD83EuDD29??uD83DuDE4C



Acompáñalo este domingo a las 8:00 PM por Azteca UNO. uD83DuDD25 #ExatlónMéxico https://t.co/0sHZyH8jaz pic.twitter.com/cwy8P6cad5 — Exatlón México (@ExatlonMx) September 14, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, solo que será uno de los varones, según lo demostrado a lo largo de la semana, las blancas que irían al duelo según su porcentaje de rendimiento.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen la supervivencia y el Duelo de Eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui