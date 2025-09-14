Todo listo para los Premios Emmy 2025: Nominados, horarios y dónde ver la gala en México

Los Ángeles, California.- Los Premios Emmy 2025 están a solo unas horas de comenzar, ya que este domingo 14 de septiembre se darán a conocer a las mejores series televisivas de Estados Unidos. Además, contará con la presencia de diversas celebridades. El evento se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. En TRIBUNA te informaremos sobre todo lo que se espera para la ceremonia número 77.
Entre los confirmados para presentar los premios se encuentran la reconocida intérprete de Effie Trinket en The Hunger Games (2012), Elizabeth Banks; la actriz y directora de cine Angela Bassett; y Jason Bateman, quien cobró especial relevancia por su papel de Michael Bluth en la serie Arrested Development (2003). Asimismo, otros artistas que formarán parte de la ceremonia son Kathy Bates, Colman Domingo, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.
En cuanto a los nominados de los Premios Emmy 2025 son los siguientes:
Mejor serie dramática
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Mejor miniserie
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Mejor actor principal de una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal de una serie dramática
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actor principal de una serie de comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actriz principal de una serie de comedia
- Uzo Aduba, The Residence
- Kirstin Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor principal en una miniserie
- Colin Farrel, The Penguin
- Stephen Graham, Adolescence
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry, Dope Thief
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erin Menendez Story
Mejor actriz principal en una miniserie
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Meghann Fahy, Sirens
- Rashida Jones, Black Mirror
- Cristin Milioti, The Penguin
- Michelle Williams, Dying for Sex
¿Dónde y a qué hora se podrán ver?
En México se podrá ver a través de la cadena de televisión TNT (Turner Network Television) pero si se prefiere mirar en su versión streaming estará disponible en HBO Max. De igual forma, los Premios Emmy 2025 se llevarán a cabo a las 17:00 horas (tiempo CDMX), mientras tanto si se encuentra en Estados Unidos el horario vendría siendo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro del país).
En el caso del canal de televisión estadounidense incluirá la alfombra roja en la cual se apreciarán todos los looks más relevantes de la noche, por supuesto que en nuestro medio de comunicación te estaremos compartiendo cada avance. Asimismo, se debe recordar que en las redes sociales de la ceremonia se subirán los atuendos más impactantes e inesperados de las grandes estrellas invitadas.
Fuente: Tribuna del Yaqui