Todo listo para los Premios Emmy 2025: Nominados, horarios y dónde ver la gala en México

Los Ángeles, California.- Los Premios Emmy 2025 están a solo unas horas de comenzar, ya que este domingo 14 de septiembre se darán a conocer a las mejores series televisivas de Estados Unidos. Además, contará con la presencia de diversas celebridades. El evento se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. En TRIBUNA te informaremos sobre todo lo que se espera para la ceremonia número 77.

Entre los confirmados para presentar los premios se encuentran la reconocida intérprete de Effie Trinket en The Hunger Games (2012), Elizabeth Banks; la actriz y directora de cine Angela Bassett; y Jason Bateman, quien cobró especial relevancia por su papel de Michael Bluth en la serie Arrested Development (2003). Asimismo, otros artistas que formarán parte de la ceremonia son Kathy Bates, Colman Domingo, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.

En cuanto a los nominados de los Premios Emmy 2025 son los siguientes:

Mejor serie dramática

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Mejor miniserie

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Mejor actor principal de una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz principal de una serie dramática

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Mejor actor principal de una serie de comedia

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz principal de una serie de comedia

Uzo Aduba, The Residence

Kirstin Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

Mejor actor principal en una miniserie

Colin Farrel, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erin Menendez Story

Mejor actriz principal en una miniserie

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin

Michelle Williams, Dying for Sex

Estará Jenna Ortega

¿Dónde y a qué hora se podrán ver?

En México se podrá ver a través de la cadena de televisión TNT (Turner Network Television) pero si se prefiere mirar en su versión streaming estará disponible en HBO Max. De igual forma, los Premios Emmy 2025 se llevarán a cabo a las 17:00 horas (tiempo CDMX), mientras tanto si se encuentra en Estados Unidos el horario vendría siendo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro del país).

How many Emmy-nominated shows have you already seen? ud83dudcfa Cross them off with our #Emmys bingo!#TelevisionAcademy Posted by Emmys / Television Academy on Friday, September 12, 2025

En el caso del canal de televisión estadounidense incluirá la alfombra roja en la cual se apreciarán todos los looks más relevantes de la noche, por supuesto que en nuestro medio de comunicación te estaremos compartiendo cada avance. Asimismo, se debe recordar que en las redes sociales de la ceremonia se subirán los atuendos más impactantes e inesperados de las grandes estrellas invitadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui