VIDEO: Leonardo Aguilar incomoda a Emiliano con sus palabras y la polémica explota

Ciudad de México.- Leonardo Antonio Aguilar Álvarez-Alcalá, mejor conocido como Leonardo Aguilar, se hizo viral en las últimas horas y no precisamente por su música, sino porque mencionó a su hermano José Emiliano en plena presentación. El joven de 26 años dividió opiniones e incluso llegó al grado de recibir respuesta por medio de redes sociales del rapero mexicano.

"Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar y que quede claro, ojalá que esto se viralice en algún lugar porque se viraliza pura estupidez. Yo lo adoro y lo amo con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro. Los mitoteros son los medios de comunicación, no nosotros que somos familia", expresó el intérprete de Amémonos de Nuevo (2025).

Por supuesto, en las múltiples plataformas se pueden encontrar a usuarios molestos que consideran completamente innecesario haber mencionado a Emiliano, mientras que otros recordaron la fotografía publicada en la cuenta de Instagram oficial de El Gordo, nombre de la mascota de Pepe Aguilar. Dicha imagen tenía como fondo exactamente el lugar donde grabó un video el hijo de la actriz Carmen Treviño.

Emiliano le responde a su hermano

Como ya se ha vuelto frecuente, el primogénito de Pepe le dirigió algunas palabras a Leonardo y dejó muy en claro que el mensaje era únicamente para él: "Tú sabes qué pedo, a mí no me andes tirando, para que toda la raza vea que yo no empiezo nada, este güey empezó a decir algo en un concierto”, aseveró el tijuanense. “Sabes cómo soy yo y sé que eres muy miedoso, carnal, bájale, carnal", finalizó.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Álvarez-Alcalá no ha respondido, pero en caso de que ocurra te tendremos toda la información en TRIBUNA. Cabe mencionar que las diferencias dentro de la familia Aguilar llevan ya algún tiempo, y en lo que respecta a Emiliano, él mismo los ha culpado de haberlo hecho a un lado durante todos los años de su crecimiento, pues jamás fue considerado parte del núcleo familiar.

