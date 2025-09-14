VIDEO: Momento incómodo en 'Venga la Alegría' tras golpe entre compañeros en vivo

Ciudad de México.- Un accidente causó un tremendo susto en el programa de espectáculos Venga la alegría Fin de semana y ocasionó varias reacciones en redes sociales, pues justo este domingo 14 de septiembre la conductora Esmeralda Ugalde fue víctima de su compañero Ismael Zhu el Chino y a pesar de que el incidente no pasó a mayores sí llegó a ser un motivo de conversación.

Ambos presentadores estaban arriba de una plataforma, tomados de la mano, cuando el ganador de MasterChef México movió su brazo y sin querer terminó pegándole a la mujer, de inmediato se le captó preocupado y le preguntó si estaba bien. Una vez confirmaron que no pasó a mayores se compartió en las múltiples plataforma el clip y agregaron el siguiente texto: "Los accidentes ocurren".

Algunos que quisieron hacerse los gracioso compararon el hecho con la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford, llamándola una muchísimo mejor que el enfrentamiento de estos grandes deportistas. Asimismo, se unieron a la broma los implicados y en lo que respecta a Esmeralda bromeó con el asunto y señaló que estuvo a punto de tirarle los dientes el chef Ismael Zhu.

Todo fue un accidente

Por su parte, el perfil @allyRub escribió que seguramente se puso celoso porque estaba presente Agustín Fernández Ramos exhabitante de La Casa de los Famosos México temporada dos, mismo que ha participado en algunos programas televisivos como Enamorándonos de 2018 a 2020: "Cuentan las malas lenguas que se puso celos por tanto contacto con Agustín cuando bailaban", afirmó.

Sin embargo, hubo quienes no creyeron en absoluto que se tratara de un accidente, pues como te informamos en TRIBUNA hace algunos meses, estuvo de invitado el luchador Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, y también asistió su rival El Vikingo. Ambos discutieron durante un rato hasta que llegaron a los golpes y tuvo que intervenir la productora Maru Silva; no obstante, más tarde se aseguró que todo había sido un montaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui