Wendy Guevara protagonizará 'El Tenorio Cómico'; Ninel Conde y Karina Torres sus suplentes

Ciudad de México.- Wendy Guevara es una influencer mexicana bastante popular, quien se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México edición 2023 y, poco a poco, ha ido abriéndose camino en el mundo del espectáculo. Actualmente, es conductora del programa de Televisa en su tercera temporada, pero recientemente surgió una nueva noticia sobre un proyecto en el que aparentemente participará la integrante de Las Perdidas.

Según La Tía Sandra (@TuTiaSandra), la creadora de contenido dará vida a Doña Inés en El Tenorio Cómico. Lo que sorprendió a la mayoría de los internautas es que sus suplentes serán Ninel Conde y Karina Torres. En redes sociales ya circula, en múltiples plataformas, el póster, mientras que muchos celebran que una de las amigas más queridas de Wendy forme parte de la obra.

"Es oficial: como se los dije a principios de mes, Wendy Guevara protagonizará la obra de teatro. Wendy tendrá el papel principal de Doña Inés en El Tenorio Cómico, y Ninel Conde y Karina Torres serán suplentes en algunas funciones. Por otra parte, Abelito estará alternando presentaciones con Margaleff y Raúl Araiza", dice el escrito compartido en su perfil de X (antes Twitter).

Actualmente, Abelito es uno de los participantes más queridos del programa y sus fans están felices porque, cuando salga, tendrá bastante trabajo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Guevara no se ha pronunciado sobre el asunto, por lo que, en caso de que lo haga, se informará a través de TRIBUNA. En cuanto a El Bombón Asesino, tampoco emitió su opinión durante estas horas.

De hecho, algunas personas se están burlando de Ninel, quien hace un par de semanas se volvió tendencia al comentar que La Casa de los Famosos México nunca ha tenido una ganadora mujer, lo que generó críticas por considerarla discriminadora: "Y es que La Casa de los Famosos México nunca ha sido ganada por una mujer. Yo creo que, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Hay una tendencia muy marcada".

