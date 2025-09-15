Cazzu celebra el cumpleaños de Inti, Zabaleta canta tema de Bad Bunny y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Cazzu festejó el segundo año de su hija Inti, Susana Zabaleta se volvió viral cantando Debí tirar más fotos y otras noticias relevantes en el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen podrás encontrar las noticias más importantes sobre tus artistas y espectáculos favoritos. Quédate a leer TRIBUNA para que estés al tanto de la mejor información sobre el mundo del entretenimiento este lunes 15 de septiembre.
Owen Cooper es el más joven en ganar un Emmy
El actor Owen Cooper, recordado por su destacado papel en Adolescencia, hizo historia en la reciente entrega de los Emmy. El artista inglés de 15 años se convirtió en el actor de reparto más joven en ganar una estatuilla a Mejor Actor de Reparto.
Susana Zabaleta canta un éxito de Bad Bunny
La cantante, conductora y actriz, Susana Zabaleta, interpretó el éxito de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, por petición de su novio Ricardo Pérez y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Cazzu celebra el segundo cumpleaños de su hija
La trapera argentina, Cazzu, festejó el segundo cumpleaños de Inti, construyendo un pequeño escenario de fantasía con ranas, animales del bosque artificial, flores y banderines de colores. Aún no se sabe si el padre de la niña, Christian Nodal, estuvo presente.
