Cazzu llora desconsolado en pleno concierto y hace dura confesión ¿de Christian Nodal?

Ciudad de México.- La famosa cantante argentina, Cazzu, recientemente está acaparando titulares por las celebraciones de su vida, pero también, por el hecho de que lloró desconsolada, e incluso tuvo que pausar un momento, mientras que estaba en pleno concierto, y haber hecho una dura confesión, ¿acaso todo esto fue a causa de su polémica separación del cantante sonorense, Christian Nodal?

El pasado domingo 14 de septiembre de este 2025, fue uno de los mejores momentos de la vida de la reconocida intérprete de La Cueva, debido a que fue el día en que celebró los dos años de su primogénita, Inti Nodal Cazzuchelli, y además se presentó en el Movistar Arena, en el que interpretó varios de los nuevos exitosos temas que realizó para su álbum Latinaje, que la ha hecho de las más escuchadas en el año.

Pero, durante el concierto en el Movistar Arena, Cazzu llamó la atención cuando comenzó a llorar al interpretar el tema Piénsame, por el que incluso tuvo que dejar de cantar por un segundo, mientras que estaba cantando la letra que habla del desamor entre la pareja: "¿Por qué te cuesta, mi amor comprender a mi destino?, Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí, vagando en algún camino te enamoraste de mí, sabiendo que soy criatura que no obedece razón, que vive en algún rincón donde la noche es oscura, pero piénsame, piénsame".

En tu costado vacío que en tu alma solo era mío y el sueño que arrebaté, pero piénsame y perdóname que te convirtió en un hombre, mi boca que no responde al llamarme 'tu mujer'. Yo nunca pretendí ser premio que un varón presume, no me parezco a una flor, no sueño con el amor ni todo lo que se asume, pero cuando pienso en vos en el hiriente desvelo me arrepiento del adiós y te escribo una canción para decirte: 'te quiero', Pero piénsame, piénsame", continuó una vez pudo seguir.

Pero eso no fue el único momento en el que terminó por romper en llanto, pues durante el mismo concierto, decidió cantar el tema Inti, pero antes de poder entonar la letra, la conocida 'Nena Trampa', decidió dar unas palabras para decirle a todas las madres y los padres, que lo hacen bien cómo padres, señalando que para ella la menor fue lo mejor de su vida, pues cuando se sentía sola y devastada, veía a su bebé y tomaba fuerzas.

Mientras que habla de los momentos tan complicados que pasaba y que su pequeña la levantaba con solo una sonrisa, se le quebró la voz y se tuvo que tomar otro momento para empezar a interpretar el tema antes mencionado, mientras que el resto de los presentes lo entonaban con ella a todo pulmón.

