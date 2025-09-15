Christian Chávez sale en defensa de Maite Perroni tras acusaciones de humillar a Anahí

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Christian Chávez, recientemente fue captado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde al ser cuestionado sobre la supuesta humillación pública de la querida actriz, Maite Perroni, en contra de la presentadora y cantante, Anahí, al presentar una portada de RBD, no tuvo reparos en dejar en claro que cree en la inocencia de la esposa de Andrés Tovar y por ende, salió en defensa de las acusaciones en su contra.

Hace un par de días, Maite compartió en su cuenta de Instagram, un video en el que habla de su carrera y una de sus etapas favoritas con RBD, la banda que se formó gracias a la novela Rebelde, que le dio su mayor popularidad a inicios de los 2000's, sin embargo, lo que llamó la atención de esto, es el hecho de que supuestamente al exhibir la portada del reencuentro de la banda, ella decidió tapar deliberadamente la cara de la intérprete de 'Mía Colucchi'.

Ante esto, cuando Chávez fue entrevistado por Sale el Sol y otros medios de comunicación, no tuvo reparos al defender a la intérprete de Inalcanzable, dejando en claro que estaban haciendo una polémica de un mal rollo que realmente no existe entre las actrices: "Pues no, no, no, no chicos, les digo que luego quieren hacer ahí, correas de cueros que no existen, pero yo la verdad ya no voy a hablar de eso, además los quiero mucho chicos".

Ante esto, con el hecho de que Anahí estaría trabajando con Guillermo Rosas, después de que la banda decidió demandarlo por supuesto fraude y haberles robado millones de la exitosa gira de su reencuentro, Soy Rebelde Tour, este mencionó que no juzga Anahí, y no tiene nada bueno o malo que decir al respecto: "Pues no sé mi amor, como ya les dije no voy a hablar de ese tema, o más bien, no voy a opinar, pero, yo respeto muchísimo su trabajo, pero también, o sea, no tengo nada que decir sobre eso".

Finalmente, quiso dejar en claro a la prensa, que él ya es un hombre que ha optado por su paz mental y va a luchar por la justicia en los juzgados, pero que no piensa hablar del tema en público, porque prefiere seguir manteniendo su paz mental y no enrollarse en polémicas: "La verdad agradezco muchísimo que ustedes estén tan al tanto, pero yo ya decidí desde hace unos meses, porque para mi, yo ya di la vuelta a la página, RBD, siempre será parte de mi, pero ya no me gusta hablar de esos temas".

¿Hay enemistad? Christian Chávez defiende a su amiga Maite Perroni de críticas por supuestamente tapar el rostro de Anahí en un video.



Fuente: Tribuna del Yaqui