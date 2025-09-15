'Estafador de Tinder' es detenido: El hombre que inspiró la famosa serie de Netflix cayó en Georgia

Estados Unidos.- Este día, elementos de seguridad de Georgia detuvieron a Simon Leviev, 'El estafador de Tinder' que inspiró el documental de Netflix, en el aeropuerto de la ciudad de Batumi. La operación fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades locales e Interpol, generando un gran revuelo en redes sociales y medios internacionales.

Nacido como Shimon Hayut en Israel el 27 de septiembre de 1990, Leviev adoptó el apellido de una familia de diamantes para construir una falsa identidad como magnate millonario. A través de la aplicación Tinder, seducía a mujeres con lujos, viajes y promesas de amor eterno, para luego convencerlas de prestarle grandes sumas de dinero bajo pretextos de seguridad o emergencias financieras. Se estima que sus estafas alcanzaron cifras cercanas a los mil millones de dólares, afectando principalmente a víctimas en Europa y Estados Unidos.

Detenido en Georgia

Créditos: Internet

Leviev, de 34 años, se encuentra soltero y ha mantenido una vida de excesos y apariencias. En julio de 2019 fue arrestado en Grecia por uso de pasaporte falso y extraditado a Israel, donde fue condenado en diciembre de 2019 a 15 meses de prisión por fraude, falsificación y robo, de los cuales cumplió cinco meses antes de ser liberado debido a la pandemia de Covid-19. Tras su liberación, continuó con actividades sospechosas, incluyendo coaching empresarial y apariciones públicas como influencer.

La captura ocurrió en el Aeropuerto de Batumi, donde Leviev se encontraba bajo identidad falsa. Las autoridades georgianas confirmaron el arresto basado en una Notificación Roja de Interpol. Por el momento, no se han divulgado cargos específicos ni fechas de audiencia, y el futuro judicial dependerá de procesos de extradición o investigaciones locales.

Su historia fue retratada en el documental 'The Tinder Swindler', producido por Netflix y estrenado en febrero de 2022. La producción, dirigida por Felicity Morris, se convirtió en uno de los documentales más vistos del año, alcanzando el top 10 en más de 90 países y generando debates sobre seguridad digital, manipulación emocional y justicia para las víctimas.

Cecilie Fjellhøy from THE TINDER SWINDLER is teaming up with a private investigator to help other victims of romance fraud get genuine payback.



Love Con Revenge now playing. pic.twitter.com/8GflC9ummM — Netflix (@netflix) September 5, 2025

La detención ha sido celebrada por activistas y víctimas, quienes durante años exigieron que Leviev enfrentara consecuencias legales. Las autoridades georgianas y organismos internacionales continuarán evaluando el caso, sin confirmarse por ahora detalles sobre posibles cómplices o rastreo de sus movimientos financieros.

La historia del estafador de Tinder, que parecía haber quedado en el pasado, vuelve a ocupar titulares. Pero esta vez, no como influencer ni como personaje de documental, sino como acusado formal ante la justicia internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México