'Exatlón México': Queridos atletas anuncian por qué no estarán en la nueva temporada

Ciudad de México.- La novena temporada de Exatlón México está a nada de regresar a la televisión y las especulaciones sobre las leyendas del programa que estarán participando. Recientemente se llevó a cabo la Exatlón Cup, torneo que enfrentó al equipo mexicano contra otros países como Rumania, Hungría, Alemania y Estados Unidos. Atletas como Mati Álvarez, Patricio 'El Pato' Araujo, Doris del Moral y Ernesto Cázares formaron parte de esta edición en la que se impuso el cuadro mexicano.

Sin embargo, tal y como lo mencionó el conductor del reality show, Antonio Rosique, no todos los deportistas que estuvieron compitiendo en la Exatlón Cup van a participar en la nueva edición de Exatlón México, la cual va a contar con una interesante mezcla entre leyendas consagradas del proyecto y nuevos elementos que saldrán del Draft que actualmente se está llevando a cabo por esta producción de TV Azteca.

Algunas leyendas se quedan (para la nueva temporada). También lo que intentamos en el Draft es que surjan nuevas generaciones porque nuestras figuras ya son profesionales, se volvieron atletas profesionales de Exatlón, que ya viven de eso. Pero si no abrimos espacio a que haya nuevos personajes, nunca nos vamos a renovar", explicó 'La Máxima Autoridad'.

Javi Márquez y Heber Gallegos rechazan

Hace unos días, Javier Márquez, uno de los competidores azules más reconocidos de Exatlón México, se pronunció sobre la nueva edición de este reto deportivo. 'Big Papi', como lo apodó Rosique, mencionó que por cuestiones laborales ya no se puede dar el lujo de participar durante una temporada completa y dijo que solamente podrá estar en competencias cortas como la Exatlón Cup, en donde representó a México y pudo levantar el título.

A Javi Márquez se une otra leyenda del programa como Heber Gallegos, quien se ganó los corazones de millones de personas como parte del equipo rojo. Con respecto a su decisión de no regresar al programa, el finalista de la tercera temporada compartió sus razones y aseguró que los televidentes quieren ver nuevos exponentes en los circuitos.

Leyendas que estarán en la novena temporada

Según información de El Heraldo Deportes, los competidores confirmados hasta el momento son Mati Álvarez, la máxima ganadora en la historia del reality show, Koke Guerrero y Evelyn Guijarro, actual campeona vigente. Tras ganar su boleto en sus respectivos drafts, la basquetbolista Katia Gallegos y el beisbolista profesional, Marco Jaime, se convirtieron en los primeros atletas confirmados de la novena temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui