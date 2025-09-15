Gaby Mellado califica de "insoportable" a Ana Brenda Contreras en novela de Televisa

Ciudad de México.- Gabriela Mellado es una actriz veracruzana que alcanzó especial notoriedad con su interpretación de Soledad Solita Olivares en la telenovela producida por Televisa Corazón indomable (2013), protagonizada por Ana Brenda Contreras, quien dio vida a Maricruz Olivares, hermana ficticia de Gabriela. Sin embargo, aparentemente, la relación entre ambas no era nada cercana.

En una entrevista difundida en redes sociales por Famosos sin Censura, la joven de 33 años habló sobre su experiencia trabajando al lado de la actriz y empresaria estadounidense, quien se ha destacado por ser una mujer muy talentosa y versátil en el mundo de la actuación, además de ser caracterizada por mantener un perfil bajo y evitar involucrarse en problemas que incluyan conflictos o enfrentamientos con sus compañeros de trabajo, lo que le ha permitido consolidarse como una de las figuras más reconocidas y respetadas dentro del medio artístico.

A pesar de esto, la sorpresa fue grande cuando en TikTok se volvió viral un video en el que Gaby mencionaba una difícil situación que atravesó al inicio de su carrera. Aunque podría haber ocurrido en cualquier otro proyecto, se confirmó de cuál se trataba cuando le preguntaron si en el melodrama participaba un changuito; al afirmar que sí, no hubo duda de que la artista en cuestión era Ana Brenda.

Todavía no ha respondido

Lo más complicado que experimentó en su carrera lo vivió junto a Contreras: "Me metió una regañada porque, sin querer, estábamos en una escena y ella tenía que llorar… Entonces empieza a llorar, yo la abrazo y sin querer le tapo el micrófono (…) Era una mujer insoportable, me parecía una mala persona que llegaba y no saludaba (…) De repente, en una de las escenas hubo esta reacción desmedida, me acerqué y le dije: 'Oye, te ofrezco una disculpa de verdad, no fue a propósito', y me volteó a ver con una cara y ni siquiera me respondió nada".

Estamos contigo Ana Brenda Contreras. Ademas de talentosa, siempre se ha distinguido por ser cero problemática, si está alzando la voz es por algo. Todo nuestro respaldo uD83DuDC9A. pic.twitter.com/TSgu1NsPtp — jacobo (@adiosjacobito) August 19, 2025

De hecho, en un encuentro con reporteros de Venga la Alegría, Gabriela corroboró que efectivamente nunca pudo conectar con quien interpretó a Aurora Alcázar Coronel en Teresa (2010). Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha respondido a estos cuestionamientos, aunque los usuarios de redes sociales le preguntan constantemente sobre este tema en sus plataformas.

Fuente: Tribuna del Yaqui