Gotham vuelve a oscurecerse: El murciélago está listo para volar en 'The Batman: Part II'

Ciudad de México.- ¡Es oficial! En 2026 se comenzará a grabar una nueva película del murciélago más famoso del mundo. Recientemente, Warner Bros. Pictures y DC Studios hicieron oficial la esperada secuela del universo alternativo de Gotham con The Batman: Part II.

La información revelada hasta la fecha señala que la filmación del proyecto arrancará en abril de 2026 en los estudios Leavesden, en Inglaterra y se tiene previsto que su estreno en la pantalla grande sea el 1 de octubre de 2027. Este filme es la segunda entrega de la trilogía denominada 'Saga de Crímenes Épicos de Batman' y nuevamente se realizará bajo la dirección de Matt Reeves, luego del éxito de The Batman (2022), reafirmando su visión oscura y moralmente ambigua del vigilante de Gotham.

La primera, The Batman (2022) con Robert Pattinson como protagonista, presentó una versión más introspectiva y detectivesca del héroe, con una estética de cine negro y un relato enfocado en la corrupción sistémica de Gotham. La tercera parte aún no ha sido confirmada, pero Reeves ha manifestado su interés en completar la trilogía.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el director ha insinuado que villanos como Mr. Freeze, la Corte de los Búhos, Hush o incluso el Joker de Barry Keoghan podrían aparecer. La historia retomará los sucesos de la primera película, con Bruce enfrentando dilemas éticos más complejos y una ciudad aún herida.

Preparan secuela de 'The Batman'

El libreto, coescrito junto a Mattson Tomlin, fue concluido en junio de 2025. Dylan Clark se mantiene como productor, respaldado por DC Studios, 6th & Idaho y Dylan Clark Productions. La filmación tendrá lugar en Warner Bros. Studios Leavesden, ubicado en Reino Unido.

Elenco confirmado

Robert Pattinson será Bruce Wayne o Batman

será Bruce Wayne o Batman Andy Serkis será Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo y guía de Bruce.

será Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo y guía de Bruce. Colin Farrell será Oswald 'Oz' Cobblepot o 'El Pingüino'

será Oswald 'Oz' Cobblepot o 'El Pingüino' Jeffrey Wright vuelve como James Gordon



También se especula el posible regreso de Zoë Kravitz como Selina Kyle o Catwoman. Se prevé que el presupuesto para The Batman: Part II sea de 200 millones de dólares. La recaudación de la primera parte de la secuela fue de más de 772 millones de dólares en la taquilla mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui