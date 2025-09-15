Grito de Independencia 2025 MEMES: Comparan al esposo de Sheinbaum con Largo de Los Locos Addams

Ciudad de México.- Este Grito de Independencia 2025 es especial, pues es la primera vez en la historia de México que una mujer encabeza la ceremonia. Sin embargo, el mexicano no deja atrás su sentido del humor y desde el primer momento salieron en Internet los memes que comparan al esposo de la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el personaje de Largo de Los Locos Addams. Aquí TRIBUNA te deja la mejor recopilación de memes que ya están causando risas a todos los cibernautas.

Ya sabía que el esposo de Claudia Sheinbaum Pardo lo había visto en un lugar...#GritoHistóricoPresidenta pic.twitter.com/NeMen2plNz — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) September 16, 2025

"¿Soy yo o el esposo de Claudia Sheinbaum se parece a Largo de Los Locos Addams?", fueron los comentarios que se dejaron leer por parte de distintos usuarios de las redes sociales. "¿Alguien sabe por qué está tan chueco el esposo de Claudia Sheinbaum?", fue otro de los que se dejó leer. Otros tantos usuarios de Internet también compararon a la pareja de la presidenta con un perrito enojado, esto por sus expresiones faciales durante el primer Grito de Independencia de la mandataria.

El esposo de Claudia Sheinbaum todo el grito de Independe pic.twitter.com/tXnBvdKKrt — uD835uDC40uD835uDC4EuD835uDC5AuD835uDC56 uD835uDC5EuD835uDC62uD835uDC52 uD835uDC61uD835uDC62´ uD835uDC5EuD835uDC62uD835uDC56uD835uDC52uD835uDC5FuD835uDC52? (@quiere_mami_) September 16, 2025

Incluso hay quienes aseguran que Jesús María Tarriba, como se llama, estaba "tieso" en el momento de la ceremonia. "Cada que el esposo de Claudia Sheinbaum sale en público se le ve incómodo, desorientado, torpe y aburrido", expresó el usuario @citizenedgar.

Cada que el esposo de Claudia Sheinbaum sale en público se le ve incómodo, desorientado, torpe y aburrido. uD83DuDE02 pic.twitter.com/uUtIyYvMeg — Edgar Jiménez (@citizenedgar) September 16, 2025

¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Sheinbaum?

Sheinbaum y Tarriba se casaron el 17 de noviembre de 2023. Jesús María Tarriba Unger es un físico mexicano y experto en gestión de riesgos financieros. Es originario de Mazatlán, Sinaloa. Realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la licenciatura en Física en 1988; fue cuando conoció a Sheinbaum. Ha trabajado como director técnico en el Grupo de Asesores Unidos y analista cuantitativo para Banamex de 1994 a 1997.

Durante la universidad tuvo un noviazgo de un año con Claudia Sheinbaum y, aunque la vida los separó en diciembre de 2016, volvieron a encontrarse y comenzaron una relación. Después de siete años, se casaron en una ceremonia privada. Es poco usual ver a Jesús María Tarriba acompañar a la presidenta, haciéndolo solo en ocasiones especiales como esta.

Fuente: Tribuna del Yaqui