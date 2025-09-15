Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 16 de septiembre: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Ya están disponible los horóscopos de Nana Calistar para este martes 16 de septiembre, que se celebra el Día de la Independencia de México. Con su estilo auténtico, directo y sin rodeos, la astróloga comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana, quien te ofrece una guía única para afrontar con fuerza y claridad las oportunidades y retos que vienen. Prepárate para conocer lo que el universo tiene para ti hoy.

Horóscopo de Nana Calistar hoy lunes 15 de septiembre

Aries

¡Es momento de darle vuelta a la página! Enfócate en disfrutar el presente y deja de ver el pasado. Ojo los enamorados: No dejes que la rutina arruine la dinámica de pareja. Procura explorar cosas nuevas para que esa liga no se estire demasiado.

Tauro

Debes de poner un límite cuando antes y tienes que aprender a decir no. Es un mes excelente para probar cosas nuevas y que dejes atrás lo que ya no cabe en tu ahora. Aprende de tus errores y no te justifiques más.

Géminis

Septiembre tiene un mensaje para ti: Deja de perder tiempo en lo que no aporta nada en tu vida. Deja de buscar culpables, porque la mayoría de tus problemas tú los ocasiones. Mantente positivo y aprende a resolver ¡de nada sirve que estés con mala cara!

Cáncer

Es probable que pronto descubras el verdadero rostro de una amistad y no te gustará para nada de lo que te vas a enterar ¡te han estado fallando tanto! Deberías de decir adiós a la gente doble cara. Buen momento para que saques ese proyecto al que te habías resistido.

Leo

¡Deja el pasado de una vez por todas! Durante los festejos patrios, los astros te envían un mensaje: Persigue tus sueños. Ten muy presente lo que quieres y decreta, porque el universo te está escuchando y es probable que te ayude con el milagrito.

Virgo

Este mes viene lleno de melancolía. Navegarás entre la tristeza y nostalgia porque extrañarás a esas personas que ya no te acompañan. Evita irte en picada, recuerda que vale la pena vivir la vida. ¡Congruencia! Defiende tus ideas sin miedo, para que no quedes como el voluble del grupo.

Libra

Septiembre tiene un mensaje para ti: Deja de mendigar amor y fíjate en lo que realmente importa, en lo que mereces. En cuestiones de dinero, es momento de que te ajustes y organices tus gastos. Si estás en una relación, deja de ser tan celoso y hacer películas en tu pareja.

Escorpio

Este mes te debes de fijas en lo que realmente quieres y deseas. Es probable que te embarques en un nuevo viaje pronto. Cuídate de las personas a tu alrededor, porque andan de mal vibrosas y solo quieren verte caer. Te hicieron mal de ojo, pásate un huevo para liberar las malas energías.

Sagitario

Deja de esperar de personas que ya sabes que no darán nada. Este mes deberías de mandar de regreso a su casa a quien solo viene a generarte caos. Buen momento para atreverte a probar cosas nuevas, es hora de que aproveches esta nueva oportunidad para disfrutar.

Capricornio

El mensaje de este mes es: Ve por eso que sueñas, no te quedes con las ganas en las manos, enfócate en lo que sí importa. Cuida tu mal genio, ni a tu sombra dejas en paz y tu familia es la menos culpable de lo que te pasa.

Acuario

Es probable que este septiembre desees cambiar cosas del pasado y mejorar. Es momento de que hagas oídos sordos con esas personas que solo te critican y quieren hundirte. Si estás en una relación, ojo con los problemas por dinero o familiares.

Piscis

Es probable que este mes experimentes cambios, que ya te hacían falta, sobre todo en el terreno amoroso. Deja de voltear a ver capítulos del pasado y ya enfócate en la paz que sí puedes conseguir.

Fuente: Tribuna del Yaqui