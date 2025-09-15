Le piden a Miguel Bosé cancelar show en Culiacán por peligro de atentado; así responde

Culiacán, Sinaloa.- El reconocido cantante de origen español, Miguel Bosé, recientemente fue interceptado por la prensa mexicana, y ante los cuestionamientos insistentes sobre las peticiones para cancelar su show en Culiacán, debido a que sus fans están preocupados y temen que corra peligro de un atentado en contra de su vida, este fue muy claro ante su contundente respuesta al respecto, ¿acaso no se presentará?

El Vocero Oficial de Gobierno del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, en un comunicado oficial declaró que en la explanada de Palacio de Gobierno, se van a presentar Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda, con la tarea de amenizar la fiesta de la celebración para el Día de la Independencia de México. Según el vocero, las medidas de seguridad están garantizadas para una fiesta segura.

Pero, pese a las confirmaciones del Vocero Oficial de Gobierno del Estado de Sinaloa, los millones de seguidores del intérprete de Morena Mía, han externado su preocupación por el cantante de origen español, asegurando que debería de cancelar su participación en el mencionado evento de este lunes 15 de septiembre, afirmando que no estará seguro en el mencionado estado. La inseguridad en Sinaloa desde hace más de un año se encuentra dando de que hablar.

uD83CuDFB6uD83CuDFA4| Será Marisela, Miguel Bosé y El Coyote y su Banda, quienes canten en el Grito de Independencia en CuliacánuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Info uD83DuDCF2 https://t.co/QNCSwnWT6P pic.twitter.com/e0iufoytlU — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 10, 2025

Ante esta situación, durante el encuentro de Bosé con la prensa de Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, le cuestionaron sobre esta situación, el cantante afirmó de manera contundente que no piensa cancelar su participación, señalando un "Claro, claro que sí, por supuesto", ante el cuestionamiento de si sigue en pie su show. Por otro, lado cuando se le cuestionó por la seguridad, evitó el tema y solo advirtió a reporteros sobre caerse: "Cuidado se van a caer, se van a tropezar".

Finalmente, al cuestionarle al intérprete de Te Amaré y Sevilla sobre el problema de sus cuerdas vocales que lo llevaron a casi retirarse de los escenarios por perder la voz, Bosé señaló que estaba bien por lógica al ver sus presentaciones, y después solo ignoró los cuestionamientos y pidió que le dieran espacio para poder caminar: "A ver, he tenido una gira entera, por lógica... A ver, por favor, déjenme, me van a dar con la cámara".

¡Todo sigue en pie! Miguel Bosé se presentará en Sinaloa pese a petición del público que cancele por precaución.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/EyBI8NNu2R — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui