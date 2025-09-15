Luto en Televisa: Aarón Mercury sufre terrible muerte en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- El reconocido influencer matutino, Aarón Mercury, al estar encerrado dentro de la tercer temporada de La Casa de los Famosos México, desafortunadamente se encuentra en medio de un triste luto, debido a que ha sufrido una trágica muerte, que estremeció al mundo del entretenimiento y ahora a los espectadores del reality show de Televisa, que exigen le den la posibilidad de su salud.

Tristemente, tras una semana hospitalizada luchando por su vida, la creadora de contenido de TikTok mexicana, Marian Izaguirre, perdió la vida con tan solo 23 años de edad, el pasado sábado 13 de septiembre, a causa de muerte cerebral. La joven influencer fue localizada en un hotel de Mérida en un severo estado de salud, después de haber estado desaparecida por cinco días, siendo llevada al hospital más cercano, donde no se pudo hacer.

Ante esta situación, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, han comenzado a recordar que la joven también era amiga de Mercury y compartieron un video en el que aparecen ambos junto a la actriz mexicana, Macarena Oz, mientras que bailaban el tema Más Lentito, el pasado 14 de diciembre del 2024, para promocionar la campaña de donaciones para el Teletón del mencionado año.

Marian Izaguirre una "influencer" de Uruapan que desapareció el 2 de septiembre y fue hallada grave en un motel de Morelia el día 6, falleció ayer al presentar muerte cerebral.



Izaguirre salió de su casa luego de tener un problema con su mamá. #PandaNews pic.twitter.com/6E93MIMW40 — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) September 13, 2025

A causa de esta situación, los fans han comenzado a pedir a la productora, Rosa María Noguerón, que le informe de esta lamentable pérdida, a causa de que eran amigos y debía de saber lo que estaba pasando en el exterior con estos temas, para darle la oportunidad de pedir su salida, en caso de que desee despedirse de la creadora de contenido, afirmando que es su derecho, así como el decidir quedarse aún sabiendo esto.

Para mí es lo mejor decirle ahí adentro, porque hay terapistas que lo pueden ayudar con la situación”

Debe saberlo esta en su derecho de decidir si salir o continuar trabajando”

Ojalá que la jefecita le diga”

Que se lo digan para que pida su salida”

La creadora de contenido murió el 12 de septiembre luego de pasar varios días desaparecida y se dio a conocer que algunos de sus órganos serían donados pic.twitter.com/guMP9G6kmg — NOTICIAS MEGAVISION (@megavisionmx) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui