Maribel Guardia consigue orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante tras ataques

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se ha dicho que la actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia, habría logrado conseguir orden de restricción en contra del ya mencionado conductor mexicano, después de ataques mediáticos, al apoyar a Imelda Tuñón.

En julio de este 2025, el reconocido presentador de De Primera Mano, a través del programa anteriormente mencionado en cuestión, filtró al aire las supuestas conversaciones privadas que señalaban a Chacón había sido infiel con una mujer mucho más joven que Maribel, en el lugar en el que trabajaba y por lo que sería despedido, y de presuntamente haber manipulado el testamento de la actriz de Corona de Lágrimas.

Ante esto, en Dulce y Picosito, afirmaron que Maribel, después de haber llevado el caso a la corte, logró que un juez de control de la Ciudad de México, le diera la razón ante sus acusaciones y le otorgara medidas de protección permanentes a favor de la colaboradora del programa Hoy, mismas que también se extiende a su esposo, Marco, y a sus familiares, por lo que Infante ya no podría hablar de ninguno de los dos.

Según Carlos Uriel, en el documento que aprobó el juez de control, se declara que el presentador de Sale el Sol tiene prohibido de manera absoluta, el que tenga cualquier tipo de contacto con Maribel o su esposo, por lo que no puede tener llamar, mandar mensajes o acercamientos físicos. Además, también se le ha negado la posibilidad de ir a su casa, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, así como intimidarla a través de redes sociales y televisión.

Finalmente, dejó en claro, que no podrá hacer menciones sobre Marco y Maribel en la televisión, por lo que es posible que las coberturas de la actriz en Imagen TV podrían reducirse y en caso de hablar de temas de la actriz, podrían ser Joanna Vega-Biestro o Ana María Alvarado: "La orden también es extensiva a Marco Chacón, por lo que Gustavo y su equipo no podrán mencionarlos ni emitir comentarios sobre ellos en televisión ni en redes".

Fuente: Tribuna del Yaqui