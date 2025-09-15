Pepe Aguilar dará concierto en Guadalajara por Día de la Independencia con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, recientemente ha empleado sus redes sociales para compartir un comunicado, en el que confirmó que sí dará concierto en Guadalajara al lado de su hija menor, la cantante Ángela Aguilar, este lunes 15 de septiembre, para festejar el Día de la Independencia, sin importarle las firmas en contra de los ciudadanos que estarán presentes.

Como parte de las fiestas patrias en Guadalajara, Jalisco, se informó que el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú iba a formar parte de las celebraciones, al dar show al lado de dos de sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar. Sin embargo, más de 200 mil personas firmaron una petición en la que dejaban en claro que no querían que se presentara la familia Aguilar, pero, el Gobernador de de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que no se cancelaba dicha presentación.

Ahora, a unas horas de que sea el mencionado festejo, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, compartió una foto donde está sobre un caballo en uno de sus shows de Jaripeo, junto a un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que declara que está más que listo para formar parte de las celebraciones: "Hay días que no se explican. Y lugares donde no hace falta explicarlos. ¡Estoy en Guadalajara! Una ciudad que lleva toda mi historia entre sus calles, como yo llevo siempre a México en mi voz. Esta noche me acompañan mis hijos, mi mariachi y mi banda, y todo lo que soy".

uD83DuDCCD INDIGNACIÓN | Más de 200 MIL personas han firmado para que se CANCELE el concierto de LOS AGUILAR este 15 de septiembre.



Pese a ello, el gobernador Pablo Lemus confirmó que Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar sí se presentarán en el Grito de Independencia uD83CuDFA4uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Se habla de un… pic.twitter.com/KlIBjw85FN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 15, 2025

El motivo que dio para presentarse, pese a que muchos mostraron su inconformidad, fue porque según él, las tradiciones, su nacionalidad y su amor por México, además de ser originario de Jalisco, lo hacen sentir un orgullo por el que nada le impedirá rendirle honor a su patria: "Porque las tradiciones no se cancelan, la raíz no se discute, y el amor por lo que nos une… no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte".

Finalmente quiso agradecer a todas aquellas personas de Guadalajara, de México y de sus fans, que lo apoyan en cada paso que da en su vida como artista, cerrando con el típico grito mexicano de "Viva México Cab...", con el que se celebra el ser originario del país cada año: "Gracias GUADALAJARA. Gracias México amada. Aquí sigo. Aquí estoy. Y esta noche no estoy solo. ¡Estamos todos! ¡VIVA MÉXICO CA……BRITOS!".

¡Pese a la polémica por la recaudación de firmas para que no se presentaran en Guadalajara, #PepeAguilar compartió que esta noche cantará junto a sus hijos para celebrar la Independencia de México! uD83DuDE31uD83CuDFA4uD83DuDD7AuD83CuDFFBuD83DuDEA8??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/CKxZdK7wlW — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui