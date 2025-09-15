"Pin... metiche": Emiliano Aguilar humilla a hermana de Pepe Aguilar por defender a Leonardo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap en ascenso, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que este decidió salir a defenderse, arremeter y humillar a Marcela Rubiales, la media hermana de su padre, el famoso cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, por haber usado sus redes sociales por defender a Leonardo Aguilar, tachándola de ser una "pin... tía metiche".

Como se sabe, Leonardo y Emiliano una vez más están en polémica juntos, después de que el hijo mayor de Pepe con Aneliz Álvarez, en un concierto declaró: "Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor". Por lo cual, el rapero, intérprete de Ese Vato, le respondió: "¿Acabas de ver la pelea entre Canelo y Terrence? Así te voy a dar una pu…, conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos, en un concierto, bájale, mi perrito. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas".

Ante esto, su tía, Marcela le dijo que no le haría homenaje a su abuelo, el difunto cantante de rancheras y actor, Antonio Aguilar al cantar el tema Lamberto Quintero, sino que era mejor que lo hiciera siendo una buena persona y agradecido con lo que tenía y que le había dado su padre a lo largo de su vida, aunque no lo quiera ver así: "Deja la amargura y el resentimiento que tienes ya cállate deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo sube por ti mismo no por ellos no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho".

De la misma manera, aseguró que el hermano mayor de Ángela Aguilar no se va a pelear con él porque sea cobarde, sino porque en realidad es un buen muchacho que no se rebajara a esta situación, pidiéndole que lo deje en paz y que aprenda a vivir con lo que la vida le da: "Leonardo no es cobarde, pero no se va a garrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo. Tienes razón le tocó otra vida y tú pudiste y puedes ser feliz al lado de tu padre, pero tú no quieres y a mí no me digas cosas porque yo conozco la historia".

Ante esto, a través de su cuenta de Instagram, el reconocido intérprete de temas como Con La Frente En Alto, le respondió, asegurándole que toda familia tenía una "pinc... tía chismosa", y esa era ella en esta, asegurando que debería de no meterse, ya que Leonardo puede defenderse solo porque ya está grande y ella tiene también trapos sucios: "Tía… si es que te puedo decir tía. Yo creo que he hablado contigo cuarenta minutos en toda mi vida. ¿Por qué te metes? Ni que tú no tuvieras tus trapitos que te puedan sacar. Estás defendiendo a Leonardo y él ya está grande para defenderse solo".

Finalmente, burlándose de la edad de Marcela, declaró que "la están esperando en Guanajuato porque falta una momia en exhibición", mencionando que ya estaba cansado de que toda la familia se lanzara en su contra, pero que eso no lo hará desistir para salir a defenderse: "Ya me cansé de estar peleando, toda la familia contra mí: que mi apá, que su esposa, que mi hermano, que mi hermana, que mi tía… ¿quién más se va a meter? Pero aquí ando firme".

