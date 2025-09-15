¿Por qué Ninel Conde rompió su amistad con Elaine Haro tras su salida de 'LCDLF México'?

Ciudad de México.- Hace un par de semanas, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde le profesó todo su cariño y afecto a la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, edición 2025. En aquel entonces, la joven de 22 años formaba parte del cuarto Día, aunque tras haberse hecho acreedora de la Moneda del Destino, la estrella de Televisa se trasladó a la habitación de Noche.

Por supuesto, esta decisión en un inicio no causó mayor problema, pero cuando Ninel decidió que pertenecería al equipo de Alexis Ayala, muchos espectadores se enojaron. Esto incluyó al equipo del que formaba parte El Bombón Asesino, pasando a ser considerada por cierto sector del público como una traidora y desleal. Al parecer, Elaine no solo se vio afectada dentro de la casa, sino que también recibió un golpe en su apoyo, ya que Ninel le retiró la ayuda que le había brindado.

La intérprete de Alma Rey en el melodrama Rebelde (2004-2006) había dicho que le produciría un disco a la talentosa modelo. Sin embargo, la sorpresa de los espectadores llegó durante una transmisión en vivo de Ninel, cuando mencionó que Elaine ya no pertenecía a su equipo. Aunque no aclaró si dejaría de apoyarla en su carrera musical, muchos intuyeron que lo más probable era que sí lo haría.

Elaine lucía muy afectada tras su salida

En la sesión de preguntas, un usuario curioso le preguntó: "¿Sigues apoyando a Elaine?" y, en contraparte, Ninel respondió: "Lo que pasa es que ella está en otro equipo, está en Noche y pues ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros, entonces así está la situación", afirmó la tercera eliminada del popular show mexicano, que ya cuenta con tres temporadas desde 2023.

MOMENTOS que me hacen sentir VIVA

gracias a todos mi queridísimo Fandom

por el apoyo, gracias a amigos familia a todos los que estuvieron en este proceso de este proyecto, complicado difícil, pero se logró satisfecha y Feliz uD83DuDE4FuD83EuDD70

VAMOS a OTROS CAMINO #Ashharo #elaineharo pic.twitter.com/zOtiT6TH4t — Elaine Haro Music (@ElaineHaroMusic) September 15, 2025

¿Qué dijo Elaine Haro en su despedida?

En primera instancia, expresó que se sentía feliz por el regreso de su compañero Shiky y por haber formado parte de los 50 días del programa: "A un pasito de la final, feliz y bien agradecida, ya tenía esta intuición desde que inició la semana… Me puse en las manos de Dios y dije 'voy a estar feliz con el que sea el resultado', me sorprende que esté tan tranquila, pensé que iba a ser un mar de lágrimas", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui