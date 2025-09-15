¿Quién gana HOY la Villa 360 en 'Exatlón México'? Avances de este lunes 15 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el séptimo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este lunes 15 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Villa 360, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, el equipo que la pasará mal a lo largo.

La noche de este lunes 15 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, van a competir para las comodidades que van a poder gozar a lo largo de la semana, mientras que los perdedores deberán de quedarse con las Barracas, batallando con los suministros y con el sitio para descansar.

Ahora, el canal de YouTube de spoiler, de Proyecto TV, ha compartido adelantos del día, en el que revela que ya hay conflictos entre los equipos, después de que se hiciera los cambios de camisetas, por lo cual se dice que será un capítulo lleno de tensiones y enfrentamientos más allá de los de los circuitos, pues hay quienes se sienten traicionados por esto, mientras que otros no están conformes con las decisiones.

'Era algo que no me esperaba, me dolió mucho'. ?? Karen expresa su sentir luego de que cambiaran a sus compañeros de equipo, esto fue lo que le dijo a la Máxima Autoridad. ExatlónDraft



ExatlónMéxico, 7:30 PM por Azteca UNO.

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, al parecer serían de aquellos que portan la camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, dejando a los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, contrario a la primera semana, en el que La Villa 360 se vistió la primera vez del color negro.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen para saber quienes serán los que disfrutarán de la Villa 360 y las Barracas.

