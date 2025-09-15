Ricardo Pérez es acusado de engañar a Susana Zabaleta con joven mujer; sería su exnovia

Ciudad de México.- El reconocido influencer y comediante mexicano, Ricardo Pérez, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que fue acusado de engañar a la famosa cantante y actriz, Susana Zabaleta, y supuestamente no solo sería una mujer menor que ella, sino que también sería una exnovia. Estas acusaciones provienen después de que el creador de La Cotorrisa arremetió contra la prensa y los tachó de chismosos.

Hace varios días, reporteros de TV Azteca captaron en el aeropuerto a la actriz de Fuego En La Sangre, y no dudaron en cuestionarle sobre su presunto desplante a Ángela Aguilar, lo que ella solo afirmó que "no es cierto, no fui la única que la traté". Pese a que Susana trató de huir y no hablar más, al final la siguieron y casi ocasionan un tropezón de la cantante mexicana, despertando la ira de Ricardo, que los acusó de solo buscar el chisme y provocar a los famosos.

Fue a través del podcast en Internet de Cállate Los Ojos, en el que el reconocido reportero de espectáculos, Gabo Cuevas, arremetió en contra de Ricardo, por haber arremetido en contra de sus colegas, y aconsejarle que mejor debería de "serle fiel a Susana" y dejar de mensajearse con su exnovia, Samii Herrera: "Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera".

Gabo acusa a Ricardo de serle infiel a Susana. Instagram @dekoenvivo

Ante esto, el exreportero de Venga la Alegría afirmó que él mismo ha visto los mensajes que presuntamente le ha mandado a su exnovia, afirmando que debería de alejarse de Samii, debido a que él quiere mucho a Zabaleta y no merece verse envuelta en esta clase de traiciones: "Yo vi los mensajes, no sé si quiera recalentado, pero ¿para qué le escribes a tu ex? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas, tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo".

Hasta el momento, el colega de Slobotzky no se ha pronunciado directamente sobre estas acusaciones en su contra, pero a través de su cuenta en Instagram, compartió una fotografía de Susana, mientras que está leyendo dentro de un avión, por lo que se cree que sería indirectamente una respuesta a Cuevas, en el que negaría que le estaría siendo infiel a la actriz, o que por lo menos no le creen y no deja que les afecte lo que diga.

Ricardo se va de viaje con Susana. Instagram @ricardomedijo

Fuente: Tribuna del Yaqui