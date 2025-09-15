Taylor Swift causa polémica por cómo llegó al juego de los Chiefs a apoyar a Travis Kelce

Kansas City, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente ha llamado la atención y ha causado gran polémica en las redes sociales, debido a cómo llegó al estadio en el que los Kansas City Chiefs, jugaron su segundo partido de la temporada, para apoyar a Travis Kelce, con el que acaba de comprometerse. Los fans de la intérprete de December, y haters han dividido opiniones al respecto.

El pasado 26 de agosto de este 2025, la intérprete de temas como Bad Blood confirmó su compromiso con el famoso jugador de la NFL, después de dos años de relación sentimental, en la que ambos se han mostrado como un sólido apoyo en la carrera del otro. El ala cerrada fue a varios conciertos de The Eras Tour, mientras que la cantante estadounidense, se presentó a la mayor cantidad de partidos del equipo rojiblanco.

Ahora, la creadora de Lover volvió a demostrar que como prometida de Kelce, seguirá apoyándolo, pero buscará estar por debajo del radar, o eso es lo que trató de hacer sin mucho éxito. El pasado domingo 14 de septiembre, los Kansas City Chief se enfrentaron a los Phladelphia Eagles, en el Arrowhead Stadium, que se encuentra ubicado en la ciudad de Kansas, y como futura esposa del jugador, Swift se presentó como una fan más, pero sus intentos por pasar desapercibida causaron más polémica que llegar con bombo y platillo.

Sabemos que es Taylor Swift porque va su escolta, Austin y Mamá Swift, chance también Erika (su asistente, aunque de ella no tengo alguna prueba convincente).



Lo que no sabemos es por qué entró así (y tarde). pic.twitter.com/zX7Mall56U — Swiftie Mexicana uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@LaTayMexicana) September 14, 2025

Esto debido a que elementos de seguridad del estadio, para que la intérprete de You Belong With Me, entrara y caminara al palco de la estrella deportiva, usaron una mampara para que no pudiera ser fotografiada por los paparazzis, ni tampoco por los aficionados del futbol americano. Esto posiblemente para evitar las críticas que estuvo recibiendo en la temporada del 2023 y el 2024, cada que se presentaba a uno de los partidos de Kelce, ya sea sola o con sus amigas más cercadas, como Blake Lively.

Pero, pese a que esto era una estrategia para posiblemente no quitarle protagonismo a Patrick Mahomes, quaterback de los Kansas City Chiefs, el ala cerrada y el resto de los jugadores del mencionado equipo, no surgió efecto, debido a que en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, la han criticado severamente, tachándola de "ridícula", mientras que otros la apoyan y afirman que los haters deberían de calmarse para que pueda ir a ver a su prometido sin tomar estas drásticas medidas.

Taylor Swift has arrived. Security used dividers to keep her shielded from fans in the lounge area. Never saw this in the past with her. pic.twitter.com/cGbP8LpJuN — Farzin Vousoughian (@Farzin21) September 14, 2025

