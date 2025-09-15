Tras su historia con Wendy Guevara, Marlon Colmenarez aparece con la ex de Alfredo Adame

Ciudad de México.- Marlon Colmenarez, expareja de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México en 2023, nuevamente está bajo los reflectores de los medios de comunicación. Durante el tiempo que la influencer permaneció en el concurso, aparentemente ambos estaban muy enamorados, pero diversos problemas los fueron distanciando hasta terminar en malos términos.

Antes que nada, Wendy lo acusó de fraude, pues en un video comentó que demandaría a una persona por falsificación de firma en la venta de un vehículo. De inmediato, Marlon dio su versión y respondió que ella le había regalado la camioneta hace dos años. Sin embargo, la creadora de contenido no se quedó con los brazos cruzados y expresó: "Si vas a hacer un papel de compra-venta, tiene que estar la persona que compró las cosas. Mis abogados están en eso".

Tras todo este conflicto, Colmenarez ahora está haciendo su vida lejos de la presentadora de televisión. Y no solo eso, ya que según información de TVNotas se le captó muy enamorado de una modelo. Lo sorprendente es la identidad de la mujer, quien resultó ser Magaly Chávez, expareja del polémico actor Alfredo Adame, con quien concluyó su relación amorosa de manera conflictiva.

La influencer está soltera

"Uno no puede ligar tranquilo porque llegan los paparazzis (ríe). Era un tema personal. Sin embargo, el mezcal hizo sus efectos. Fuimos a un evento privado en el que regalaron cantaritos, tomé y al final me puse sabrosito", declaró al medio antes citado. Incluso enumeró las razones por las que está encantado con Magaly: "Es una chica hermosa, bella, carismática y rica. Además, tiene cuerpazo y buen léxico. Ya tenemos rato saliendo, solo que no queríamos decir nada".

En cuanto a la integrante de Las Perdidas, actualmente le está yendo muy bien como parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. No obstante, en el ámbito sentimental está sola, y el último romance del que se tuvo conocimiento ocurrió en enero de 2025, cuando viajó a Tailandia con su novio Abraham, con quien después ya no se le volvió a ver. Respecto a Alfredo, él mantiene una relación con Marcela Iglesias, conocida como La Barbie Humana.

Fuente: Tribuna del Yaqui