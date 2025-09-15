VIDEO: Emiliano Aguilar es arrestado en Tijuana por esto; filtran IMÁGENES del momento

Tijuana, Baja California.- El joven cantante de rap mexicano, Emiliano Aguilar, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se han filtrado imágenes del momento en el que el artista en ascenso, es captado en video mientras que fue arrestado en Tijuana, por un inesperado motivo. En días pasados, el rapero se ha visto en la polémica, a causa de su pelea con su hermano menor, Leonardo Aguilar.

El primer hijo del cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, desde hace varias semanas ha estado en el centro del ojo público, debido a que ha estado respondiendo a lo que él llama "las burlas de su familia paterna", declarando que él no quería hablar mal de Ángela Aguilar, su padre o sus otros hermanos, pero que ellos han estado hablando de él para que se burlen y lo único que hace es defenderse de ellos.

Pero ahora, el joven intérprete de temas como Con La Frente En Alto y Ese Vato, está causando un gran revuelo en redes sociales, al filtrar él mismo el video en el que se encuentra siendo inspeccionado por una oficial de policía, después de haber sido detenido al circular por las calles de su natal Tijuana, dónde vive, en una de sus camionetas, ¿acaso iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad?

Emiliano Aguilar. Instagram @emiliano_aguilar.t

El hijo de Carmen Treviño, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que se encuentra con sus dos manos recargadas en una de sus camionetas, de color negro, mientras que detrás de él y pasaba sus manos por el cuerpo del joven, inspeccionando para asegurarse que no tenga algún arma o algo ilegal en sus bolsillos, pero, de la nada toca la parte íntima de Emiliano, haciendo que este se ría y terminan dando un abrazo.

Aunque no dijo cuál era el motivo de este arresto, se cree que habría sido solamente porque lo reconocieron y el video sería grabado con el fin de solamente subirlo a sus redes sociales, en vez de que fuera por algún motivo negativo, como el de tener sustancias nocivas o ir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Emiliano filtra video de su arresto. Instagram @emiliano_aguilar.t

Fuente: Tribuna del Yaqui