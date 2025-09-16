"Fue intento de atrocidad": Facundo revela llamada de extorsión a su familia por este motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Facundo, acaba de brindar una entrevista en la que confesó que mientras que se encontraba dentro de La Casa de los Famosos México, sus hijas y la pasaron bastante mal, debido a que recibieron llamada de extorsión sabiendo que se encontraban vulnerables, afirmando que esas personas hicieron el "intento de una atrocidad".

En una reciente entrevista para TV Notas, Facundo habló de lo intenso que se ha puesto la situación con su familia debido a que mientras que estaba dentro del reality show de Televisa, los fans aprovecharon para querer sacarle dinero a sus seres queridos, afirmando que los intentaron extorsionar, que aún es algo que no sabe cómo pasó o porqué pero se sigue investigando: "Resulta que llegó una persona a donde yo vivo a preguntar algo. Entonces, de ahí sacaron el teléfono de la señora que trabaja con nosotros".

Según el conductor de Miembros Al Aire, le pidieron que le entregaron una colección de relojes, pero cómo él no tiene de eso, su empleada no entendía que pasaba, por lo cual pues se arregló entre Delia, su pareja y la madre de sus hijas: "Obvio fue alguien que conocía mi dirección y que sabía que estaba encerrado en el programa. La empleada se comunicó con Delia y ella con la mamá de mis hijos, Esmeralda, quien fue a la casa y les ayudó a resolverlo. Fue un intento fallido de atrocidad. Me doy cuenta de que esta Casa mueve muchas energías y no todas son buenas. Me sorprende, pero es mi culpa por prestarme a esto".

Ante esto, declaró que Rosa María Noguerón le pidió que entrara desde la primera temporada del proyecto, pero él prefirió no, hasta que en esta emisión le llegaron al precio y que tenía necesidad, afirmando que los cuatro millones para él no era importante, sino el revivir su imagen, sin imaginarse la intensidad de la gente: "Me preocupa mucho que la gente se tome tan en serio un reality. Me deprime un poco que la banda sea tan violenta. A la gente le encanta tener un ídolo y verlo crecer, pero les gusta más verlo caer, y si no cae, le tienen que mover el tapete para destruirlo. Hay mucha mala vibra".

Finalmente declaró que para él era muy deprimente el hecho de que la gente se tome tan a pecho un reality show, cuando solamente es un juego que al salir ya no tiene importancia: "El hecho de que la gente te esté diciendo esas cosas (amenazas) genera gran malestar. No necesitan venir a golpearte para lastimarte. Yo medio lo entiendo, pero mi familia tiene que estar viviendo la inconsciencia de la gente que no comprende que solamente es un programa y ya".

Facundo en La Casa en posicionamiento con Alexis. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui