Galilea Montijo: Ejecutivos de Televisa le exigirían bajar de peso para 'LCDLF México'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, recientemente al parecer habría recibido por parte de los ejecutivos de Televisa un ultimátum en el cual le habrían dado la irrefutable exigencia de bajar de peso para ser la nueva presentadora para La Casa de los Famosos México y que su estilo único y sensual, se viralice en las redes sociales como X, ante conocido como Twitter.

Actualmente una auténtica belleza del mundo del espectáculo es sin duda la presentadora del programa Hoy, pues aunque ya pasa de los 50 años de edad, ha demostrado que es cierto que la edad es solo un número y no tiene nada que ver con el estilo, el seguir el último grito en la moda y hasta poder imponerla, ya que tanto en el matutino, como en el reality show de Televisa, se lleva halagos y hasta se vuelve tendencia por su manera de vestir.

Ahora, según la conductora y periodista de los espectáculos, Flor Rubio, esto no sería algo por casualidad, y en realidad la presentadora de Netas Divinas, luce un mejor aspecto que en el año del 2024, buscando que por su apariencia física sea vista de mejor manera y por ello es que antes de anunciarla como el rostro de las galas por tercera ocasión consecutiva, por lo que entrenó a lo largo de varios meses.

Flor, en el programa de Dulce y Picosito, declaró que los ejecutivos de la televisora le habrían pedido que se esforzara más para verse más bella, más joven y "mejor" que la temporada pasada, por lo que incluso su actual pareja, el modelo y fotógrafo español, Isaac Moreno y lucir espectacular en las galas: "Yo me enteré que le dijeron que le tenía que echar más ganas a su apariencia para esta temporada y lo cumplió porque se ve mucho mejor".

"Está muy delgada, se ve que está muy ejercitada, que ha entrenado muchísimo, se le nota contenta y ese es el principal ingrediente para que se vea bien", agregó.

Ante esto, agregaron que ante esta petición tan directa a la actriz de Mujeres Asesinas, ella se esforzó mucho y para que en cada domingo y miércoles fuera tema de conversación, tanto ella como su stylist se pusieron de acuerdo para poder hacerla lucir maravillosa en cada atuendo y por ello hicieron un plan sobre qué usaría y como se arreglaría para cada ocasión: "Sí hubo un plan, una agenda muy específica para elegir cada vestido, en qué fecha, el cabello".

Fuente: Tribuna del Yaqui