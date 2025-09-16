Golpe a Belinda: Exnovio de la cantante expondría los secretos de su relación en película

Ciudad de México.- Tal parece que Belinda muy pronto recibiría un golpe mediático, debido a que se dice que uno de sus exbailarines, Ricardo Martínez, que resultaría ser uno de sus exnovios, habría decidido hacer una película biográfica, en la que tomaría la decisión de haber expuesto los secretos de su aparente relación sentimental con la exactriz de melodramas en Televisa.

Martínez, quién bailó en los conciertos de Belinda durante su gira musical, Fiesta En La Azotea, en el año del 2004, a más de dos décadas de haber terminado su relación laboral, y al parecer también sentimental con Belinda, habría tomado la decisión de hacer una película biográfica, en la que revelaría todo con respecto al supuesto romance que tuvo. Según informes de la prensa, esto habría compuesto su tema Luz Sin Gravedad.

Al parecer, el filme se llamaría Ricardo, y en esta abordaría su infancia en los barrios de la Ciudad de México, cómo se volvió bailarín, cómo llegó a la gira con la intérprete de Egoísta, y según el periodista, Javier Ceriani, abordará de la misma manera el supuesto romance juvenil intenso, que habría acabado a causa de que enfrentaron la oposición del padre de la cantante, Nacho Peregrín, pese a que su madre, Belinda Schüll, aprobaba la relación.

Ricardo con Belinda. TV Notas

Cabe mencionar que tras esta información, comenzaron a circular en la cuenta de Instagram de Martínez partes de la película que está realizando el exbailarín, en el que presuntamente saldría una joven de nombre 'Linda', y que sería inspirado en la intérprete de Lo siento, ya que el vestuario y el estilo era casi idéntico a los que usaba la joven en los primeros años de los 2000's, en la mencionada gira.

De la misma manera, en dichas imágenes, la actriz que representa supuestamente a la intérprete de temas como Ángel y Vivir, recrea momentos de Belinda al lado de Ricardo, que son escenas de momentos íntimos, artísticos y hasta románticos, que confirmarían lo dicho por Ceriani, de que habrían tenido una relación en secreto y que el padre de la cantante no lo habría aprobado.

Escenas película de Ricardo. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui