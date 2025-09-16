Hermano de Daniel Bisogno arremete contra Cristina Riva Palacios: "Exijo una disculpa"

Ciudad de México.- El polémico presentador, Alex Bisogno, mayormente conocido como el hermano del querido presentador y actor mexicano, Daniel Bisogno, recientemente ha decidido romper el silencio sobre su actual relación con su excuñada, Cristina Riva Palacio, contra la cual también arremetió molesto, señalando que aunque están en un acuerdo de paz, aún le exige una disculpa por atacarlo por la herencia de su hermano.

Después de que hubiera un fuerte pleito mediático entre Alex y Cristina por la herencia del difunto presentador de Ventaneando, tras descubrirse que no dejó testamento, ahora, el también el presentador de TV Azteca ha dado una entrevista para TV Notas, en la que afirma que han hablado por privado y aclararon varias cosas: "Digamos que llegamos a acuerdos por el bien de la niña y de la familia. Ella me pidió disculpas por cosas que dijo y que no fueron verdad. Ella se enojó mucho por el comunicado que publiqué y también por lo que le dije a su abogada en una llamada. Por eso despotricó en mi contra".

Ante esto, declaró que él siempre va a estar para su sobrina Michaela Bisogno, destacando que por eso es que ha aceptado tener un acuerdo con Cristian para ver a la hija de Daniel, y él piensa cumplir todo, siempre y cuando a él no se le vuelva a atacar, como también lo hizo Pati Chapoy, porque va a defenderse de quién sea: "Siempre estaré para ella o para Cristina, si lo necesitara. Voy a acatar las reglas que me pongan para ver a mi sobrina, si es necesario, pero también me voy a defender cuando se digan cosas de mí y quieran dañar mi imagen".

De la misma manera, agregó que estos acuerdos no están estipulados por la ley, sino que han sido de palabra, y a causa de su pelea mediática, el expresentador de Al Extremo, aseguró que su padre y hermana tienen otros acuerdos, por lo que la ven más seguido: "Mi relación con Cristina y mi sobrina es aparte de la de mi hermana y mi papá. Ellos tienen otro tipo de acuerdo para ver a la niña. Conmigo es diferente por los roces que tuvimos, de lo cual no me arrepiento. Fue por defender la memoria de mi hermano y lo seguiré haciendo hasta las últimas consecuencias".

Según Alex, la exesposa del difunto actor de Lagunilla Mi Barrio, simplemente le solicitó que para convivir con la menor, no debe de hablar con los medios de comunicación sobre ella, y mucho menos lanzar ataques en su contra, ya sea en redes sociales o con la prensa y de incumplirlos pierde su beneficio: "A mí se me hizo una serie de peticiones para convivir con mi sobrina. En pocas palabras, que ya no hable con los medios, cosa que puedo acatar, pero ella no está de acuerdo en que me siga defendiendo de lo que se dijo de mí".

Cuando nos sentamos a hablar de los acuerdos, ella me pidió unas cosas y yo le pedí otras. Entre ellas, que me ofreciera una disculpa pública por lo que dijo de mí. Me parece grave lo que dijo. Yo estoy dispuesto a cumplir en todo, siempre y cuando haya una disculpa de su parte. Se negó, entonces, si no hay disculpa, que no me prohíba que me defienda", agregó.

Finalmente, declaró que la situación ya tiene varios meses, pero no había hablado del tema y ahora solo están en un punto de paz en el que no se ven y no hablan más que lo indispensable por la menor, pero nada más: "Eso fue hace algunos meses. Ahorita está todo tranquilo. No hemos hablado del todo. Estamos algo lejanos, pero creo que eso ha sido lo más sano".

VIDEO: Alex B se COMUNICÓ con la EXESPOSA de Daniel Bisogno para HABLAR de los TEMAS legales del conductor #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2HF4TCPogJ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui