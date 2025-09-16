Horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 17 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Los astros se alinean para ti este miércoles 17 de septiembre y Nana Calistar te comparte las predicciones que marcarán tu día. Conoce cómo te irá en el amor, fortuna y trabajo en este nuevo día. La energía se moverá con fuerza, abriendo caminos y cerrando ciclos. Descubre qué señales podrías recibir para tu signo y prepárate para aprovechar cada oportunidad que el universo tiene reservada para ti.

Aries

Deja de darle importancia a las personas que no valen la pena. Es probable que recibas un ingreso extra, pero debes de cuidarte. Si estás en una relación, podrías enfrentar un cambio inesperada. Podrías viajar pronto, pero debes de mantener la calma para que todo siga su curso.

Tauro

En cuestiones del amor, debes de evitar tomar decisiones impulsivas cuando estés molesto. Debes de empezar a hacer ejercicio si no quieres bajar de peso. ¡Ten cuidado, no vayas a salir con tu domingo 7!

Géminis

No debes de dejarte llevar por los rumores. Si tienes pareja, recuerda que un punto clave para que las cosas funcionen es la reciprocidad. ¡Abréte a nuevas oportunidades! Cuida tus palabras antes de hablar, podrías lastimar a alguien que te quiere de verdad.

Cáncer

Es momento de que te enfoques en luchas por tus sueños, pero evita hacer trámites importantes. Te podrías enterar de un chisme que traerá conflictos familiares. . Evita relaciones prohibidas o saldrás lastimado.

Leo

Si tienes interés en cerrar ciclos, es probable que busques a una persona del pasado. Debes cuidar tu alimentación para evitar subir de peso. Podrías enfrentar cambios importantes en tu vida. En lo económico, evita gastar en cosas innecesarias.

Virgo

Es probable que te llegue una nueva oportunidad laboral, así que no la dejes pasar. Se fiel a tus ideales antes de complacer a los demás. Podrías sentirte atraído por dos personas, lo cual te traerá confusiones. Si estás en pareja y dudas de su amor, debes evaluar si vale la pena seguir ahí.

Libra

Deja las amistades falsas, pues podrías recibir una traición. Estás en un buen momento ecónomico, no dudas en salir de compras. Aléjate de personas negativas que solo te arrastran a problemas.

Escorpio

Si tienes pareja, no te dejes llevar por lo que digan terceras personas. No permitas que otros te manipulen o te hagan sentir menos. Cuida tu salud física. En el dinero, estarás viviendo una buena racha, así que aprovéchala.

Sagitario

Sé inteligente a la hora de elegir un nuevo camino en cuestiones laborales. Ya deberías de ir pensando en dejar las amistades tóxicas que solo roban tu energía. El amor llegará pronto si estás soltero, y si tienes pareja, evita seguir cayendo en la costumbre. Atento a problemas de garganta o dolores musculares.

Capricornio

Es posible que te reencuentres con alguien del pasado, podría significar mucho para ti. Cuida tu salud, especialmente dolores en la espalda o gastritis. Si estás en pareja y no estás seguro del amor que se tienen, evalúa si hay algo por lo que valga la pena quedarse. Olvídate de los errores del pasado.

Acuario

Piensa más en ti, a veces sueles perdonar a las personas y te quedas en lugares donde no eres feliz. Es posible que te des cuenta que hay mucha envidia en tu trabajo, pero no te detengas. Enfócate en las cosas que te hacen feliz, podrías enfrentar cambios muy positivos.

Piscis

Deje de temerle al cambio y permite que la vida te sorprenda. Es posible que conozcas a alguien y esta persona podría convertirse en algo especial. Deja de mendigar atención o amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui