Juan Soler reaparece en 'Sale el Sol' y aclara su estado de salud tras supuesto preinfarto

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen argentino, Juan Soler, recientemente decidió romper el silencio sobre rumores de su estado, y reapareció en Sale el Sol para negar contundentemente con todo lo declarado anteriormente en la revista TV Notas y aclarar su estado de salud, después de que afirmaran que habría sufrido un preinfarto mientras estaba grabando en foros de Telemundo.

Este martes 16 de septiembre, un presunto amigo de Juan, declaró que casi se infarta en las grabaciones de Top Chef VIP, asegurando que tenía varios días sintiéndose mal, con dolor en los brazos y las manos especialmente, hasta que finalmente colapso en plenas grabaciones: "Pidió auxilio del servicio médico y de inmediato lo llevaron al hospital, porque lo que realmente le estaba pasando era un preinfarto. ¡Imagínate! Fue impactante para él escuchar que todos esos malestares que cada día aumentaban era cosa del corazón".

Ahora, en entrevista para el matutino de Imagen TV, se enlazó por videollamada desde Colombia, donde se graba el reality antes mencionado, para Pájaros en el Alambre, afirmando que era una completa mentira que se hubiera infartado y que solo tuvo un agotamiento extremo: "Se le denomina burnout, es agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado, Bogotá es una ciudad a una gran altura, el trajín del día a día, el grado de compromiso que adquirí con este proyecto y sábados y domingos tomaba clases con chefs por fuera que yo contrataba".

Ante esta situación, declaró que no le ha dado ningún preinfarto, y que su cansancio extremo sería a causa de que no descansó para nada, y lo mejor para poder mantenerse sano y recuperarse del susto, lo mejor era retirarse del programa, asegurando que tema renal fue por el tema de la deshidratación: "El cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación extrema y sí fui al hospital, había una pequeña discrepancia en la parte renal, se atendió todo. El doctor dijo que bueno que tomé la decisión de salirme y atenderme, porque sí podía haber llegado a mayores".

Soler: Le dicen que le falta un poquito de Sal a la crema pero que la vieira lo complementa muy bien… Creo que se podrían haber ahorrado entonces el comentario de la sal uD83EuDD79uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83EuDD0D



GRACIAS SOLER SIEMPRE ???uD83EuDE79uD83DuDE2D



#TopChefVIP4 #TeamPorta pic.twitter.com/wpl3m0CIyC — t v r e a l i t i e s x uD83EuDD96uD83EuDD0D (@tvrealitiesx) September 11, 2025

Ante esto, el actor de Cuando Me Enamoro, destacó que lo meditó mucho para tomar su decisión, pero que al final considera que la salud es lo más importante que hay y no vale la pena el dinero si lo vas a gastar en cuentas médicas, por lo que prefiere enfocarse en su estado de salud: "Me di de baja, lo más importante es la salud. Tenía mucha oportunidad de llegar a la final de ganar, ¿de qué te sirve ese dinero para pagar médicos? No está bueno, la salud es primero y no hay nada que justifique hacer sacrificios que vayan contra tu salud y bienestar".

Finalmente, declaró que él consideraba que sí podría ganar la gran final y coronarse en el primer lugar del proyecto, pero que aunque le era difícil admitir que no podría alzar el trofeo, debía de enfocarse en estar bien él primero: "No fue para nada fácil, de hecho estaba muy comprometido con el proyecto, me estaba yendo realmente bien, pero estoy consciente que la lealtad es importante, pero más conmigo, y si había un riesgo no estaba dispuesto a asumirlo".

¡Juan Soler NO tuvo un INFARTO en Colombia! Asegura fue AGOTAMIENTO y ESTRÉS. Además, el actor tuvo que darse de baja de un reality en el que participaba#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/z00TzxdZNu — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui