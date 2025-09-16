Juan Soler se infartaría: El actor de Televisa abandonaría 'Top Chef VIP' por un "ataque"

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y conductor de origen argentino, Juan Soler, al parecer habría enfrentado un terrible problemas de salud, pues se dice que supuestamente se habría infartado mientras que estaba en plenas grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP. Según la fuente, el histrión de Televisa habría tomado la decisión de abandonar el programa a causa del "ataque" cardíaco.

A solo un paso de la gran final del reality de cocina de Telemundo, y de haber pasado pruebas, críticas del jurado y del público, ahora, todo parece indicar que Juan abandonó el programa por fuerte problema de salud. Un presunto amigo del actor de Amor Bravío, declaró que Juan comenzó a sentirse mal en los foros de grabaciones y se lo tuvieron que llevar a un hospital en Colombia, en donde le detectarían que se estaba infartando.

El presunto amigo del expresentador de Sale el Sol, declaró que Juan tenía varios días quejándose de que estaba mal, agotado, que le dolían los brazos y las manos especialmente, pero que al inicio creía que eran las largas jornadas de trabajo en la cocina y bajo el sol: "Él lo achacaba a que ya había pasado muchos meses de grabación de sol a sol, que era mucho estrés y esas cosas, pero que las últimas 2 semanas se había sentido realmente mal. Que se sentía muy cansado, como que a veces le faltaba el aire y que traía mucho dolor".

Según la fuente, para el novio de Paulina Mercado fue complicado todo, debido a que ya estaba en la recta final de las grabaciones, pues señaló que estaban grabando con los últimos cinco finalistas y por desgracia, Soler ya no pudo más y se empezó a sentir peor en el foro: "Pidió auxilio del servicio médico y de inmediato lo llevaron al hospital, porque lo que realmente le estaba pasando era un preinfarto. ¡Imagínate! Fue impactante para él escuchar que todos esos malestares que cada día aumentaban era cosa del corazón".

Sobre el problema cardíaco, señalaron que no podía respirar y al llegar al hospital le descubrieron la presión muy alta, y al no saber que esperar, se canceló las grabaciones hasta que supieron que podría pasar: "Estuvo un par de días en observación médica y le dijeron que estaba sometido a un estrés brutal que provocó esto. Nunca le había pasado eso. Es un hombre de 59 años sano, fuerte y que siempre se ha cuidado en todos los aspectos".

Al escuchar todo esto me dijo que estaba muy asustado y por eso tuvo que tomar una decisión drástica pero importante, porque además en los estudios también le salió un temita con sus riñones, que también se tenía que atender", agregó el amigo.

grabaron 2 ‘finales’ de su participación: Una donde pasa todo lo del hospital y cómo se siente mal en el foro, y otra ya establecida y con un video donde dice que, por cuestiones personales, tenía que abandonar la competencia y que le deseaba lo mejor a los que quedaban. "No sabemos cuál pasarán en pantalla, pero en verdad esta decisión le costó mucho a Juan, porque además de que era uno de los favoritos, le puso todo el ímpetu para llegar hasta donde llegó".

Fuente: Tribuna del Yaqui