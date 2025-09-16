¿Juan Soler sufrió un infarto?, muere Robert Redford y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque este 16 de septiembre es un día de asueto para miles de mexicanos, muchos buscan estar informados. Si no te quieres perder la información más relevante sobre tus artistas favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos, para que conozcas las noticias más actualizadas. Este martes, conoce los detalles sobre los problemas de salud del galán argentino, Juan Soler. ¿Realmente sufrió un infarto?

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El famoso actor de Hollywood, Robert Redford, falleció mientras dormía la madrugada de este martes 16 de septiembre, según comunicó su representante. La causa de su deceso no ha sido revelada oficialmente, aunque se sabe que en sus últimos años enfrentó un deterioro progresivo de salud.

Bad Bunny transmitirá su último concierto

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, cerrará con broche de oro su residencia en San Juan. Recientemente, el reggaetonero anunció que transmitirá en vivo su último concierto en su país natal a través de las plataformas digitales, para todo el mundo.

Juan Soler deja proyecto por su salud

El nombre del famoso actor Juan Soler apareció en todos los medios tras revelarse que presuntamente sufrió un infarto. Aunque el argentino desmintió esta versión, explicó que decidió renunciar a su participación en Top Chef VIP porque sí ha tenido algunos problemas de salud.

