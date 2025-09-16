Mariana Seoane reacciona al altercado de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en el aeropuerto

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz y cantante mexicano, Mariana Seoane, acaba de brindar una entrevista en la que habló de su reacción al altercado que tuvieron la pareja de famosos, la cantante de soprano mexicano, Susana Zabaleta, y el reconocido comediante y conductor, Ricardo Pérez, en su encuentro con la prensa mexicana, en el que él tachó de conflictivos a los reporteros.

Hace varios días, reporteros de TV Azteca captaron en el aeropuerto a la actriz de Fuego En La Sangre, y no dudaron en cuestionarle sobre su presunto desplante a Ángela Aguilar, lo que ella solo afirmó que "no es cierto, no fui la única que la traté". Pese a que Susana trató de huir y no hablar más, al final la siguieron y casi ocasionan un tropezón de la cantante mexicana, despertando la ira de Ricardo, que los acusó de solo buscar el chisme y provocar a los famosos.

Ahora, durante una entrevista con Venga la Alegría, Mariana al ser cuestionada de esta situación, la cantante se negó rotundamente a responder, afirmando que si luego hablaba iba a terminar acribillada y criticada, por lo que solamente podría hablar por ella misma: "Yo no quiero a hablar de nadie, ya ven que luego salgo crucificada terriblemente, yo nada más puedo hablar por mi, y para mi es un gusto poder tener una gran relación con ustedes, y yo siempre he sido muy frontal".

Ante esto, declaró que ella, en ocasiones se molesta por cosas que le cuestionan, pero entiende que es su trabajo, y aunque se enoje y se niegue a responder, nunca se niega a detenerse para hablar y dejar en tema los límites, afirmando que era parte de su autenticidad: "A veces me preguntan cosas que me molestan y se me nota en la cara, pero también es parte de esa relación bonita de la autenticidad".

Finalmente, dejó en claro que al final, ella sabe que como artista, necesita a los medios de comunicación, pero que ellos también los necesitan para hacer su trabajo, y por ello deben de dar y dar, no solo recibir de un solo lado: "Nos necesitamos mutuamente, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes?, y ¿ustedes sin nosotros?, somos un matrimonio, pero pues nos llevamos muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui