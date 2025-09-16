Maribel Guardia confirma AUDIOS insultantes que le envió Imelda Tuñón y le manda mensaje

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maribel Guardia, acaba de toparse con la prensa y no tuvo reparos en mandarle un contundente mensaje a su exnuera, la polémica y joven actriz, Imelda Tuñón, debido a que ella se niega a aceptar su herencia. Pero eso no fue todo, pues la intérprete reveló que la también cantante le envío audios insultantes, tachándolos de ser muy tristes.

Hace un par de días, Imelda al ser entrevistada por la prensa, afirmó que a ella no le interesa la herencia de Julián Figueroa, destacando que por su parte solo le puede decir a Maribel que se quedé con el dinero, las propiedades o todo lo que esté estipulado: "Ah no sé, que se la quede Maribel, ahorita me interesa trabajar, y me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y pues por fin lo logré y estoy contenta".

Ahora, en entrevista para Venga la Alegría, respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre lo que Imelda dijo de la herencia, destacando que la actriz de la obra La Sirenita, no tenía poder en decidir el rechazar una herencia, sino al heredero, que en este caso es su nieto, José Julián: "La herencia no es que ella quiera o no quiera, el heredero universal de Julián es el niño, es el derecho del niño, de nadie más".

Ante esto, la actriz de Corona de Lágrimas, una vez más declaró que el menor es un niño al que ama y que lleva grabado en el corazón, afirmando que por más que quiera, no puede negar que lleva su sangre y algún día espera poder volver a pasar tiempo con el niño: "Ese niño está tatuado en mi corazón, y quieras o no, ese niño lleva mi sangre, lleva la sangre de mi hijo Julián, y la sangre llama, algún día, si Dios me lo permite, ojalá pueda yo verlo".

Tras esto, declaró que la integrante de La Academia VLA le ha mandado varios audios que no son para nada los más agradables, destacando que le daba tristeza admitirlo, pero que eran de la clase que no podía exhibir en público por el mensaje que contiene, por lo que se sabe que eran insultándola: "Imelda me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente... no se los puedo contar, la verdad muy triste".

Finalmente, compartió que sí está a punto de cambiarse de casa, asegurando que el lugar que fue su hogar por varias décadas, para ella ya perdió toda la seguridad que en algún momento sintió, destacando que no hubo detalles que la hicieron pensar en ello: "Cuando tengo problemas, ustedes, la prensa, me esperan ahí en la esquina de la reja. Cuando murió mi niño, los restaurantes me mandaban comida a mi casa, me la comí toda, pero por otro lado decía: '¿cómo saben dónde vivo?', entonces son ese tipo de cosas (por las que me voy)".

