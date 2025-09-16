¿Quién gana HOY la Supervivencia en 'Exatlón México'? Avances de este 16 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el sexto episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este martes 16 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería el próximo eliminado.

La noche de este martes 16 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes de los 24 que entraron, van a competir una vez más por alcanzar ese sueño de permanecer de la nueva temporada, y competir con leyendas ya establecidas, que se dice podrían ser Ernesto Cazares e incluso el regreso de Mati Álvarez.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, los que darán un retroceso gran avance, y por primera vez en esta segunda semana, volverían a perder a su primer integrante de este nuevo ciclo, en el que hubo intercambios, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia, sean ganados, cómo de costumbre, por los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández.

¡Que inicie la Batalla por la Supervivencia! uD83DuDEA8?? Está competencia será primordial para la permanencia en #ExatlónDraft. ¿Quién lo logrará? ???? #ExatlónMéxico pic.twitter.com/QBggIHFWSp — Exatlón México (@ExatlonMx) September 17, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, solo que será una de las mujeres de las que deban despedirse, según lo demostrado a lo largo de la semana, las más altas en probabilidades de enfrentarse por rendimiento, sería Fernanda, Amor y Edna

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen la supervivencia y el Duelo de Eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui