¿Va a TV Azteca? Tras rechazo de Televisa, exintegrante de 'Hoy' se uniría a 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Después de que supuestamente fuera rechazada por Televisa, para poder formar parte de un reality show, ahora se dice que la reconocida exintegrante del programa Hoy y cantante mexicana, Sandra Itzel, al parecer está dispuesta a cambiar de televisora muy pronto, ya que al parecer se iría a TV Azteca, aceptando una jugosa oferta para ser una de las celebridades que acepte unirse a La Granja VIP.

Sandra es una reconocida actriz que ha destacado principalmente por su carrera musical, con temas como el de Gato, sin embargo, también ha tenido éxito con su personalidad y talento en realitys shows de la empresa San Ángel, como el de Inseparables, y la más reciente en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde resultó ser la ganadora. Pero, pese a que muchos la han apoyado en sus proyectos, resultó que no fue suficiente para La Casa de los Famosos México.

Fue la propia actriz la que reveló que la productora de esta tercera temporada, Rosa María Noguerón, habría rechazado su participación en la emisión de este 2025, casi de último momento, para darle la oportunidad a su exesposo, Adrián Di Monte, el actor de Televisa al que acusó de haberla violentado y sido infiel. Esta situación causó gran polémica, por lo que la cantante señaló que en dicha televisora apoyaban a machistas y no pelearía al respecto.

Ahora, a un mes y medio del estreno de dicho reality show, se ha comenzado a decir que la joven podría formar parte del reality que será conducido por Adal Ramones. Según los informes en las redes sociales de dicho proyecto, revelaron que el próximo miércoles 17 de septiembre del año en curso, en Venga la Alegría, dirán a la nueva celebridad que formará parte de La Granja VIP: "con su ritmo y sensualidad, conquistará toda la granja".

Ante esto, en la cuenta de Instagram especializada en espectáculos, de nombre Jesusxclusivetv_, aseguró que esa nueva celebridad sería precisamente Sandra Itzel, asegurando que la exintegrante de La Sonora Dinamita estará en el matutino del Ajusco para dar la sorpresa a sus fans: "SANDRA ITZEL SERÁ REVELADA. La talentosa actriz y cantante, quien también formó parte de La Sonora Dinamita, se une como participante oficial de La Granja VIP. Su revelación oficial será este miércoles, en Venga la alegría".

Sandra se uniría a La Granja VIP. Instagram @Jesusxclusivetv_

Fuente: Tribuna del Yaqui