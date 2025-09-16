VIDEOS: En Chiapas contratan a bailarines exóticos para festejo de Grito de Independencia; causa polémica

Reforma, Chiapas.- El festejo del Grito de Independencia en el municipio de Reforma, Chiapas, ha causado polémica, pues se ha viralizado un video en el que se ve a una bailarina exótica amenizando el evento. Dicho clip se ha compartido en múltiples redes sociales, desatando todo tipo de comentarios; de momento no hay un posicionamiento de parte de las autoridades del municipio.

De acuerdo con información de medios locales, el evento fue realizado en una plaza principal del municipio en presencia de público de todas las edades y de funcionarios públicos; se dice que al menos eran dos mujeres y dos hombres los que se encontraban realizando bailes de tipo exótico, portando pequeña ropa interior, máscaras y banderas nacionales, un acto que muchos consideraron irrespetuoso. Se dice que este show fue parte del 'DJ Freshly', evento que fue posterior al Grito de Independencia encabezado por el alcalde municipal Pedro Ramírez de Movimiento Ciudadano.

'PERREO' por la Patria, en #Reforma, #Chiapas.

"El Perico" Pedro Ramírez, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, llevó un show de bailarinas con poca ropa para la noche del Grito de Independencia, utilizando la bandera y colores patrios en su espectáculo.

Medios locales reportan que incluso el presidente municipal hizo bromas sobre su fidelidad conyugal y sobre el show de los bailarines; dichas declaraciones causaron diversas reacciones entre los asistentes. "Sí funcionó el cuchillo, pues la lluvia se fue, así que nada más les quiero hacer una recomendación al DJ en nombre del pueblo de Reforma, que se porte bien, que no venga a poner el mal ejemplo… somos hombres de una sola mujer en Reforma, que levanten la mano todos los hombres que son fieles", afirmó Pedro Ramírez. En el video compartido en redes se observa cómo una mujer sale con ropa interior al escenario agitando la bandera mientras baila provocativamente.

La verdadera estrella de la Noche Mexicana de Reforma Chiapas, que Josefa ni que Hidalgo. El Alcalde de Reforma Chiapas, Pedro Ramírez para Gobernador de Chiapas





Ante los hechos, el municipio emitió un comunicado en el que aseguró que el acto se realizó con "respeto y solemnidad", destacando la presentación de bailes tradicionales, mariachis y música regional. De los bailarines exóticos no dijeron nada. Por su parte, el alcalde no ha emitido un comunicado público respecto a que se utilizaron símbolos patrios, como la bandera. Cabe resaltar que este hecho podría derivar en una posible infracción a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional.

Durante las celebraciones del Grito de Independencia en Reforma, Chiapas, el ambiente sorprendió a los asistentes con la presentación de gogas en un evento familiar, hasta Místico llegó a gogear.

Fuente: Tribuna del Yaqui