Adela Micha rompe el silencio sobre su entrevista con Florinda Meza; ¿oculto confesiones?

Ciudad de México.- En medio de la polémica por supuestas humillaciones a familia de Roberto Gómez Bolaños, la reconocida periodista mexicana, Adela Micha, acaba de optar por romper el silencio, ante las especulaciones que hay tras las primeras declaraciones de la actriz, Florinda Meza, del escándalo que vive en este momento durante una entrevista cómo la que hizo hace unas semanas a Christian Nodal, ¿acaso ocultó confesiones?

Para La Saga, en este último mes, Adela ha conseguido gran cobertura, debido a que recientemente compartió la entrevista que hizo a Florinda, y ante todo el interés generado, dejó en claro que está de acuerdo con las declaraciones que dio la actriz de 70 años sobre que la mujer, como ella y Ángela Aguilar, está cargando con todo el peso del hate, y que le parece muy inteligente y con gracia: "Es una cosa con la que estoy de acuerdo, pero además me pareció que respondió con mucha gracia, me dijo 'no soy la primera', es una mujer muy inteligente, la verdad, Florinda es una mujer muy inteligente".

Tras esto, Adela en su entrevista con Venga la Alegría, afirmó que no está de acuerdo con la cancelación hacía ella, Ángela e incluso Karla Panini, pues en realidad cree que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, y aunque se vale la molestia e indignación, el acoso ha sido excesivo: "No estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, yo creo que nosotros, ni los periodistas, ni la gente, estamos en posición de juzgar a nadie, y menos cuando se trata de relaciones humanos".

Adela destacó que ella como periodista está para cuestionar, señalar y hablar de temas públicos, pero sin juzgar, dando los hechos y hablarlos, pero no para juzgarlos o crucificar a una persona, en especial con las relaciones humanas, pues siempre habrá errores al respecto: "Los periodistas estamos para cuestionar, para hablar, para señalar, cosas que de pronto son públicas, pero para mi, cosas que son privadas, la vida privada de la gente, la verdad que no lo juzgo".

Finalmente, en entrevista para TV Azteca, destacó que no piensa hablar más sobre el tema de Christian y su entrevista pues ya dijo lo que tenía: "Ya di mi declaración en el programa, ya, ya tengo el medio y usé el medio para aclarar". De la misma manera, aclaró que no se ha comunicado con Pepe Aguilar, Ángela o alguien de la familia para pedir otras declaraciones: "No, ya hice la entrevista y creo que hice un buen trabajo, él también y nada más".

Fuente: Tribuna del Yaqui