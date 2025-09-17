Al borde de la muerte: Actriz de Televisa sufre terrible enfermedad; la reportaron grave

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Silvia Lomelí, hace un par de meses regresó a la pantalla chica tras años ausente, y en entrevista con TV Notas, afirmó que fue a causa de que fue reportada en estado grave de salud, por lo que lamentablemente habría estado al borde de la muerte. Según lo revelado, se le dio un mal diagnóstico y un medicamento innecesario, debilitándose hasta casi perder la vida.

Me había dado el diagnóstico de un trastorno neurológico muy extraño y nada qué ver. "Me dio medicamentos fuertes que eran para el cerebro. Me empecé a poner muy mal con estos, a no poder entender las palabras. Tenía problemas de memoria. Hablaba todo el tiempo como si estuviera drogada. Fue mucho medicamento que no era necesario".

"Desgraciadamente me afectaron tanto, que yo ya estaba comenzando proyecto con el productor Nacho Sada y no pude seguir grabando. Físicamente ya no me daba el cuerpo. Pusieron a alguien en mi lugar. Fue muy doloroso".

Hay personas que nomás no quieren crecer y son unos completos adultescentes, ¿cómo pueden madurar y dejar la adolescencia a un lado?#QueBuenaHora hoy a las 7 de la noche por #Unicable #SilviaLomeli pic.twitter.com/Aw4zgOWWX0 — quebuenahora (@quebuenahora) August 26, 2025

"Lo intenté, pero no ha pasado gran cosa. Fue la palabra de la doctora contra la mía. Ella decía que yo, por mi tema, a lo mejor no tomaba bien mi medicamento y que por eso no podía confiarse. Fue un poco complicado. Un mal diagnóstico te puede llevar a la muerte. Temí lo peor".

"Eso duele mucho y da coraje e impotencia. Yo estaba consciente de que no estaba bien, pero nunca dudé de mi cordura. Era lo que no me checaba, pero lo dejé pasar. Llegué hasta donde se pudo legalmente y ya no hubo ningún arreglo".

Yo ni pedía dinero, solo quería que la gente se diera cuenta de que había una negligencia médica por parte de esta doctora. A ella le deseo bendiciones y que haga las cosas con más seriedad, porque jugar con la vida de alguien es muy delicado", destacó.

Contenta y agradecida, #SilviaLomelí será parte de #HermanasUnAmorCompartido. uD83DuDC95uD83CuDF38



Ya nos contó un poco sobre su personaje y estamos seguros de que nos mantendrá muy entretenidos. #Próximamente #TUPrensa pic.twitter.com/PORaaUgj0I — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) September 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui