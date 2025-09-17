Alicia Villarreal desmiente declaraciones de Cruz Martínez y revela si aún teme por su vida

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, volvió a estar en el ojo mediático después de que su exesposo, el productor musical Cruz Martínez, asegurara que los hijos de ambos viven con él, en medio del proceso legal que la cantante inició en su contra por violencia de género y feminicidio en grado de tentativa. De la misma manera, se sinceró y reveló si aún teme por su vida en este proceso.

Cuestionada por esta situación, la intérprete de Te quedó grande la yegua respondió con serenidad, evitando polemizar directamente, destacando que los temas con los menores, queda en familia: "Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos. Si él quiere hablar de mis hijos y hacer una confusión, yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera que estamos nosotros sobrellevando todo esto. Ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, o sea, no tengo por qué".

La exvocalista de Grupo Límite, reconoció que sus vástagos también han resentido el impacto de la controversia, pues la manera en que todo se dio, como ha sido abordado y la manera en que se ha viralizado es para ellos un tema complicado, pero tratan de comprender: "Ellos están procesando junto con nosotros todo esto. Es un impacto, es una cosa dura, porque sus papás son de medios públicos y eso se ha hecho muy mediático".

Sobre su ausencia en la última audiencia judicial con el integrante de los Kumbia Kings, Villarreal señaló que no consideraba necesaria su presencia, pues su defensa legal ya estaba trabajando en el asunto. “No tenía caso que yo me presentara, mis abogados estaban dialogando desde días antes y nada más iba a pasar. Me da todavía miedo andar sola en la calle. Entonces me visitan en casa, me visitan mi familia, me visitan los abogados, me visita Cibad. Es por lo mismo de que estoy intentando que esta situación mía comience a avanzar y lo que busco es justicia".

En medio de este complejo panorama, la famosa ha encontrado apoyo en su pareja sentimental, Cibad Hernández, aunque dejó en claro que su prioridad inmediata no es el matrimonio, sino obtener justicia: "Me siento feliz, me siento contenta". Ante la pregunta de si le gustaría casarse, fue enfática: "Me están hablando muy rápido de eso. Primero necesito esto, primero este proceso, resolverlo y trabajar hasta las últimas consecuencias por justicia. Porque también no se vale, no soy ninguna mentirosa y hay toda una carpeta de investigación y nada más estoy tratando de que se me escuche a mí para poder yo ayudar a las demás".

La estrella del regional mexicano subrayó que, más allá de los rumores y versiones, su compromiso es con la verdad y con aquellas mujeres que atraviesan situaciones similares, buscando que su denuncia marque un precedente en la defensa de la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui