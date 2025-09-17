Arturo Carmona exhibe que Alicia Villareal le dio trabajo a joven que agredió a Melenie

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, acaba de mostrar su molestia con su exesposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, debido a que recientemente exhibió que no despidió al joven que en el pasado le hizo mucho daño a su hija, Melenie Carmona, cuando la agredió sexualmente siendo una menor de edad. Fue hace un par de años que se dijo que la hija del exconductor de Hoy fu víctima de intento de violación.

Ahora, en una entrevista para Sale el Sol, Carmona confesó que algo que no entiende de Alicia y que es lo único que le genera conflicto con ella, de manera personal, es el hecho de que no despidiera al hombre que intentó abusar de su primogénita, que no entiende que la lleva a mantenerlo en su equipo: "Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo que inaudito para mí, sí causó, pues, obviamente muchísima molestia. Aún no entiendo el porqué".

De la misma manera, Arturo declaró que esta situación también ha causado descontento con la joven exparticipante de Juego de Voces, pero sabe que en algún momento, Villarreal aclarará porqué tomó está decisión que afecta emocional y mentalmente a su hija en común: "En su momento todo esto se tiene que aclarar, principalmente por la salud de mi hija, hablando de temas emocionales y mentales. Ese ha sido uno de los motivos posibles de ciertos malos entendidos, de ciertas molestias de mi hija hacia ese tipo de decisiones de tomar a una persona precisamente".

"Que sea una mujer feliz": Arturo Carmona reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/dBrV7biIMU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 1, 2025

Carmona quiso dejar en claro que él como padre no comprende la decisión tomado, pero como persona respeta las decisiones individuales de Alicia y trata de entender porqué hizo esto, aunque en su punto de vista, le genera un mal sabor de boca el verlo trabajar con ella aún: "Son cosas que yo no entiendo, que también me tienen a mí desde entonces, pues con un mal sabor de boca porque al final es la madre de mi hija y, bueno, son cosas que yo creo que en su momento van a salir y se van a aclarar, que eso es importante

Finalmente, se deshizo en halagos para su hija Melenie, destacando que ella está bien, está feliz y sigue creciendo como persona y laboralmente, por lo que puede ver que ya es madura, toda una mujer que tiene un gran corazón y es sumamente valiente: "Mi hija está bien. Mi hija está muy bien. Afortunadamente después de todo lo que se ha vivido en su momento, ella emocionalmente está bien, ha salido adelante, es una mujer muy madura, una mujer de un gran corazón, muy noble".

Hoy que está mi hija viviendo de forma independiente, la veo tranquila, la veo realizándose y la veo haciendo su vida de una manera sana, principalmente, que es lo que a mí me importa como padre", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui