¡Cardi B y Stefon Diggs esperan bebé! La familia de la rapera sigue creciendo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace un par de semanas comenzó a circular en redes sociales el rumor de que Belcalis Marlenis Cephus, mejor conocida como Cardi B, estaba embarazada. La razón de la especulación fue que la rapera fue vista en un juicio en Los Ángeles, donde enfrenta un problema legal, ya que en 2020 Emani Ellis, una exguardia de seguridad, interpuso una demanda civil en su contra por presunta agresión.

Ese día, en algunas fotografías captadas por reporteros, se pudo apreciar una pequeña pancita en la artista; sin embargo, ella mantuvo silencio y no confirmó ni desmintió la sospecha. De hecho, la noticia incluso llegó hasta Latinoamérica, luego de que la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, afirmara que la estadounidense se convertiría en madre por cuarta vez.

El misterio se resolvió

En una entrevista con Gayle King en CBS Mornings, la intérprete de Bodak Yellow rompió el silencio y confirmó que está embarazada, aunque en esta ocasión el padre es Stefon Diggs, jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots. Anteriormente, estuvo casada con Kiari Kendrell Cephus, conocido como Offset, con quien tuvo a Kulture Kiari Cephus, Blossom y Wave Set.

Los rumores fueron confirmados

El bebé nacerá en febrero de 2026. Con su estilo irreverente y directo, Cardi B expresó: "Estoy emocionada, estoy feliz, me siento en un buen espacio. Por cierto, será mejor que compren mi álbum para que pueda comprar Pampers y pañales". La relación entre Cardi B y Stefon Diggs comenzó de manera discreta a finales de 2024, y fue hasta junio de 2025 que ambos confirmaron públicamente su noviazgo, apareciendo juntos en un evento benéfico en Miami.

Stefon Diggs, de 31 años, es receptor abierto de los New England Patriots, tras haber jugado con los Buffalo Bills y los Houston Texans. Reconocido por su velocidad, precisión y liderazgo en el campo, Diggs ha sido seleccionado en múltiples ocasiones al Pro Bowl y es considerado uno de los mejores en su posición. Fuera del deporte, ha incursionado en la moda y el activismo social, manteniendo una imagen pública pulida y comprometida.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México

