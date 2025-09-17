Christian Nodal despediría a su padre de su empresa; le daría su puesto a Pepe Aguilar

Ciudad de México.- Tal parece que el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, no está para nada cerca de salir del escándalo, debido que acaba de decirse que despidió a su propio padre, el también cantante sonorense y antiguo manager, Jaime González, como jefe en sus empresa musical. Aparentemente, este consejo sería dado por su suegro, Pepe Aguilar, al cual al parecer le habría dado el puesto que tenía su progenitor, para que maneje su agenda y su administración.

A través del canal de YouTube de Javier Ceriani, el periodista de origen argentino acaba de salir a afirmar que el intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, despidió a su padre por consejo de Pepe, y ahora él tendría que manejar sus contratos y tratar con la actual disquera con la que lanza sus temas: "Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado: Christian Nodal va a sacar a su papá, Jaime González, de su empresa y se separarán para siempre".

Según el expresentador de Chisme No Like, declaró que el motivo por el que padre e hijo han terminado relación laboral, y también personal, fue a causa de "temas económicos y diferencias irreconciliables en la administración de los negocios del cantante", por lo cual Jaime ya no será su socio principal en los contratos del intérprete de Adiós amor", afirmando que se vienen muchos cambio, que al parecer lo que harían será marcar un antes y un después en la forma en que el artista maneja su carrera.

Pero, eso no fue todo, ya que según lo dicho por Ceriani, Nodal habría tomado la decisión de darle el puesto que ocupaba su progenitor al padre de su esposa, Ángela Aguilar, y al parecer este tomaría la inesperada decisión sobre su carrera y estaría en el primer puesto para hablar sobre sus temas artísticos y presentaciones y en su papel como figura clave en esta transición.

Finalmente, el exparticipante de Survivor México aseguró que lo sucedido con este tema tiene muy dolido, desilusionado y enfadado, por lo que esto estaría afectando sus relaciones personalmente: "Jaime está muy herido y molesto con esta decisión, pero Nodal ya la tomó. Desde hace meses te vengo anunciando que Nodal llegó a pesar que su padre, le había robado porque Pepe se lo metió en la cabeza".

Fuente: Tribuna del Yaqui