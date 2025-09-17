EU: Jimmy Kimmel fuera del aire tras declaraciones sobre asesinato de Charlie Kirk

Los Ángeles, Estados Unidos.- James Christian Kimmel, mejor conocido como Jimmy Kimmel, es un presentador estadounidense ampliamente reconocido por su participación en shows de entretenimiento, especialmente su programa nocturno en ABC, que conduce desde 2003, donde realiza entrevistas y sketches. Este día, muchos de sus seguidores quedaron estupefactos al confirmar que Nexstar Media Group había anunciado la suspensión indefinida del presentador.

¿Por qué lo sacaron del aire?

El conflicto comenzó con unas polémicas declaraciones el lunes 15 de septiembre de 2025, cuando el hombre de 57 años se refirió al asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre mientras participaba en un evento en una universidad de Utah. Según los informes, el perpetrador le disparó desde el techo de un edificio cercano al patio donde Kirk estaba hablando.

Ese día, en vivo, Jimmy criticó a algunos líderes conservadores que, según su punto de vista, intentaban desvincular la muerte de Kirk del movimiento MAGA (haciendo clara referencia al movimiento Trump, Make America Great Again):

"Hemos tocado nuevos mínimos este fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos."

Charlie Kirk

La medida fue confirmada por Andrew Alford, presidente de la División de Radiodifusión de Nexstar, quien calificó las declaraciones de Kimmel como "ofensivas e insensibles" en un momento de alta tensión política nacional. La reacción del público fue inmediata y polarizada. Mientras algunos usuarios en redes sociales defendieron el derecho de Kimmel a la sátira política, otros —incluidos líderes conservadores y asociaciones de medios— condenaron el comentario como una incitación al odio y una trivialización de la violencia política.

#Tendencias | "Fue intento de atrocidad": Facundo revela llamada de extorsión a su familia por este motivo uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB2uD83DuDCDEhttps://t.co/QK3VICQvGQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 18, 2025

En menos de 48 horas, Nexstar emitió un comunicado oficial: "Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, posturas o valores de las comunidades locales en las que operamos”, declaró Andrew Alford. "Continuar dando al Sr. Kimmel una plataforma de transmisión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en el momento actual, y hemos tomado la difícil decisión de suspender su show en un esfuerzo por permitir que prevalezcan las cabezas frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo."

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México