'Examante' de Emiliano Aguilar expone falta de manutención y habla de su relación amorosa

Ciudad de México.- La joven de nombre Jeanette Sauceda, que es supuestamente la examante del cantante de rap mexicano, Emiliano Aguilar, acaba de aparecer en un programa de TV, para aclarar la polémica, hablando de su relación amorosa, y además de su convivencia con su hija, exponiendo falta de manutención, por no tener muchos recursos económicos. El público afirma que fue enviada por Pepe Aguilar.

A un par de semanas de que expusieran supuesta infidelidad de Emiliano a la madre de sus hijas, y que este saliera a desmentir la situación, ahora, Jeanette decidió dar su versión a Siéntense Quién Pueda, para dejar en claro que con toda esta situación ella etá confundida, pues hacía poco que estuvo con ella en Monterrey y de la nada se desató el escándalo: "Eso es con lo que yo me quedo patinando, porque mira, me dijo 'Me voy a ir de Monterrey, no me quiero ir, ¿vas conmigo?', y yo le dije 'no puedo'".

Sauceda afirmó que la última vez que se vieron fue hace casi dos meses, o sea, unas semanas antes de que todo estallara en redes sociales y expusieran su romance con el intérprete de Ese Vato, señalando que ella puede confirmar que habla del 28 de julio cuando se despidieron, asegurando que estuvieron juntos una semana: "Antes de irse de Monterrey estuvo aquí, casi toda la semana. Estamos hablando del 28 de julio".

Jeanette declaró que todo estalló por un video de TikTok que ella subió al lado de Emiliano, y que de la nada comenzaron a tirarle, comparándolo con Christian Nodal, destacando que hasta donde sabe y pudo ver, él se mantiene cercano y está al pendiente de la niña, aunque dijo que posiblemente no le daba nada de manera económica: "Yo subí un video en TikTok donde dije que lo extrañaba, y me empezaron a atacar, me ponían 'mira es igual que Nodal, es un infiel, abandonó a su hija', que esto que el otro, y yo me quede de 'no es así'. Con su hija, ponle que no le dé económicamente, pero sí estaba en comunicación".

Finalmente, declaró que todo acabó para ella cuando el hermano mayor de Ángela Aguilar le mandó un mensaje enojado y le dijo que le estaba arruinando la carrera, asegurando que en ningún momento, el intérprete de Con La Frente En Alto, se preocupó por su familia: "Me mandó mensaje por WhatsApp, y me puso 'te pasaste de ver..., porque me están funando por tu culpa, me vas a arruinar mi carrera'. No me dijo nada de como 'tengo esposa o arruinaste mi familia', y me dijo 'todo el mundo va a saber de ti, te voy a exponer".

