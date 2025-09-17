Exparticipante de 'Survivor México', a punto de morir: Trató de suicidarse; esto se sabe

Ciudad de México.- El exparticipante de Survivor México y cantante, Aarón Albores, recientemente ha recordado el episodio más oscuro de su vida, en el que estuvo a punto de morir, y por su propia mano, ya que confesó que se sumió en una profunda depresión que lo llevó a tratar de suicidarse, y que casi lo hace, pero encontró las fuerzas para salvarse. Esto dijo del terrible capítulo en su historia.

Albores, que este 2025 volvió al reality de supervivencia para un Héroes y Villanos, brindó una entrevista para TV Notas, en el que confesó que la ansiedad de sentirse sin nada por vivir, y su profunda depresión, lo llevaron a considerar el quitarse la vida, incluso afirma que casi lo hace: "Me sentía vacío. ¡Nada me llenaba! Había una voz interna que me causaba conflicto y decía: ‘No eres nadie. No haces nada de tu vida. Mejor olvídate de todo’. Se me acumularon muchas cosas que no saqué. Colapsé mentalmente, como si me pudriera por dentro".

En el año del 2023, durante su primera participación en el reality de TV Azteca, confesó que antes de entrar a Survior, estaba encerrado en un cuarto oscuro, en el que llevaba varios días sin dejar ni que la luz del sol entrara y hundiéndose en sus malos pensamientos, despidiéndose de su familia, pue no podía más: "Sucedieron demasiados factores que influyeron. Siempre tuve una evolución constante en mi vida. Me encantaba el fútbol americano. Gané varios campeonatos. Me titulé. De pronto me estanqué. Entre los 28 y los 30 años no sabía hacia dónde caminar. Mi mente jugó conmigo".

Aarón mencionó que no estaba drogado o borracho, sino que simplemente estaba en un bucle entre la depresión, la ansiedad y los pensamientos que lo hundían más, pensando que el cerrar los ojos para siempre era su salida para no sufrir más, pero, señaló que en eso, decidió salir a caminar, y despejar su mente, desapareciendo un largo rato: "En esos instantes mi familia marcó a la policía y me buscó por todos lados. Pensaron que me había metido un balazo, pero afortunadamente no fue así. Esa caminata me abrió la oportunidad de pensar las cosas y de apagar mi llama. Definitivamente toqué fondo".

El exparticipante de Acapulco Shore, mencionó que aunque trató de dar señales, su familia jamás lo entendió y cuando supieron de esto, no lograban entender en que momento, si siempre lo veían "tan bromista", señalando que él varias veces habló de amigos con depresión y que quería visitarlos para ayudarlos, sin darse cuenta que hablaba de él mismo: "Nunca se percataron de que esos 'amigos' eran yo. Tuve que ir con especialistas. Mis amigos me ayudaron a darme cuenta de que podía autoanalizarme en el momento de estar con los especialistas y recordar lo que les dije a ellos".

"Survivor me cambió la vida totalmente. Desperté de una manera impresionante. Aprendí a escuchar la función de mi cuerpo. Entendí que no debía guardarme las cosas y que hay flores muy bonitas que crecen en la oscuridad".

Fuente: Tribuna del Yaqui