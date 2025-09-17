Galilea Montijo impacta con elegante vestido en 'La Casa de los Famosos México' hoy 17 de septiembre

Ciudad de México.- Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados por el público de La Casa de los Famosos México es el miércoles de nominación, no solo porque se trata de un momento clave del reality sino porque además, Galilea Montijo vuelve a aparecer en pantalla. Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, este 17 de septiembre la conductora tapatía apareció luciendo más guapa que nunca en el programa y TRIBUNA te presenta los detalles de su look.

Aunque semanas atrás, 'La Gali' había sorprendido a los televidentes con looks con mucha propuesta, creativos y sumamente llamativos. Sin embargo, este miércoles su stylist, Jessica Marmolejo, decidió darle un atuendo más elegante. La presentadora de 52 años llegó al foro del reality luciendo un elegante vestido largo de color burdeos, un tono rojizo profundo que estará muy en tendencia en la próxima temporada de otoño invierno.

Se trata de una pieza de con escote asimétrico con un detalle dorado en el hombro izquierdo, falda corta pero con una elegante cola. En la cintura tenía un plisado que resaltó su delgadez, pues hay que recordar que en el último año bajó más de 10 kilos. Galilea lució también pulseras y aretes dorados, al igual que sus zapatillas. De nuevo llevó el rostro muy natural con maquillaje en tonos neutros, mientras que el cabello se lo recogió en un chongo con trenzas y súper pulido.

Así lució Galilea Montijo el miércoles 10 de septiembre en LCDLF México

Como se mencionó anteriormente, las galas de nominación son un momento clave para el juego, por ello Galilea regresa a conducir el programa y siempre lo hace luciendo espectacular. El pasado miércoles 10 de septiembre, la exesposa de Fernando Reina Iglesias lució un atuendo rockero y ochentero.

El 'outfit total black' estaba compuesto por un minivestido de encaje color negro que combinó con medias, las cuales resaltaron sus espectaculares piernas. La prenda más llamativa es una chaqueta con cinturón ajustado y herrajes dorados. Mientras que en los pies lució unas zapatillas muy altas de color negro; en el cabello llevó un chongo despeinado y maquillaje en tonos neutros, para que su vestimenta tuviera el protagonismo esa noche.

Así lució Galilea Montijo el miércoles 10 de septiembre en 'LCDLF México'

Fuente: Tribuna del Yaqui